Ecmel se ensaña con Sadakat y convierte a Nare en el centro de su cruel venganza

Cihan ha advertido a los patriarcas que apoyan a Ecmel de que están cometiendo un error enorme. Para el jefe del clan, nadie está por encima de las leyes de la familia y quien la hace, la paga, sin excepciones.

Pero Sadakat no ha podido contenerse. Al ver a Nare pegada a Ecmel, le ha reprochado que se ponga del lado de un hombre tan peligroso y le ha suplicado que vuelva a casa con ella: “¿Te das cuenta del lado de quién te has puesto? No puedes seguir con alguien así”.

Esas palabras han desatado la ira de Ecmel, que ha atacado a Sadakat y le ha dejado claro que ahora Nare es su nuera. Además, ha presumido de su futuro linaje: “Tu hija me va a dar nietos a mí, de mi estirpe y serán sangre de mi sangre”.

La discusión ha llegado a un punto insostenible justo cuando Nare ha empezado a sentirse muy mal. La joven ha sufrido un fuerte mareo y ha estado a punto de desplomarse.

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