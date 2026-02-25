“Solo hay una salida”: Cihan pone precio a la libertad de Alya obligándola a aceptar su trato

La tensión se podía cortar con un cuchillo en la celda de Alya. Entre rejas y tras una noche sin pegar ojo, la joven ginecóloga ha recibido la visita de Cihan. Lo que empezó como un reproche de ella por haber intentado salvarle de la policía ha terminado en un cara a cara brutal donde han saltado chispas.

Alya no ha tenido piedad y le ha soltado a la cara que es “exactamente igual que su madre”, acusándole de ser un rastrero que solo busca echarla del país. Ella estaba convencida de que Cihan aparecería con los billetes de avión para Canadá en la mano, pero el líder de los Albora tenía un plan muy distinto en mente.

Cihan ya ha tomado una decisión tras ver el vídeo póstumo de su hermano: no va a dejar desprotegida a la familia de Boran, cueste lo que cueste. El hombre sabe que el fiscal le tomará declaración mañana y que su testimonio es la única llave que puede abrir la celda de Alya. “Diré que fue un accidente, con una condición”, ha explicado dejando a su cuñada de piedra.

Y cuando ella esperaba lo peor, ha llegado el chantaje emocional inspirado por las últimas palabras de Boran: “Cásate conmigo”. Cihan le ha propuesto matrimonio a su cuñada allí mismo. Es la única forma de sacarla de la cárcel, anular la denuncia de Sadakat y, sobre todo, asegurar que Alya no se separe nunca de su hijo Cihan Deniz. ¿Aceptará casarse con el hombre al que ahora mismo desprecia por salvar su libertad?