¡Dos años de éxitos! el elenco de Sueños de libertad celebra el segundo aniversario de la serie más vista de la televisión

En Sueños de libertad seguimos de celebración. Hoy, 25 de febrero, cumplimos dos años en emisión.

Dos años, desde que conocimos a los De la Reina, a los Merino, a los trabajadores y trabajadoras de la fábrica y ahora también a los Salazar. Dos años desde que nos enamoramos de esta historia que nos acompaña, de lunes a viernes, en Antena 3.

En todo este tiempo, y más de 500 capítulos, hemos sido testigos del nacimiento de grandes historias de amor, hemos sido cómplices de muchos secretos y también hemos tenido que decir adiós a algunos personajes.

Sueños de libertad sigue triunfando en Antena 3 y se ha convertido en la serie más vista de la televisión. La ficción es líder cada tarde, con una media de un 14,1% y más de 1,2 M de espectadores.

Por todo ello, algunos de los actores y actrices de la serie y algunas de las recientes incorporaciones han querido celebrar con la audiencia este aniversario.

¡No te pierdas las felicitaciones de Natalia Sánchez, Dani Tatay, José Milán, Marina Orta, Pepa Aniorte, Dèlia Brufau, Ana Fernández, Daniel Albadalejo, Ana Carlota Fernández, Xenia Tostado, Isabel Moreno y Carolina Lapausa.

¡Gracias por formar parte de esta celebración y de la gran familia de Sueños de libertad! ¡A seguir sumando muchos más años a vuestro lado!