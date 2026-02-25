Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Felicidades!

¡Dos años de éxitos! El elenco de Sueños de libertad celebra el segundo aniversario de la serie más vista de la televisión

Los actores y actrices de la ficción que triunfa en las tardes de Antena 3 celebran por todo lo alto el segundo aniversario.

¡Dos años de éxitos! el elenco de Sueños de libertad celebra el segundo aniversario de la serie más vista de la televisión

Publicidad

En Sueños de libertad seguimos de celebración. Hoy, 25 de febrero, cumplimos dos años en emisión.

Dos años, desde que conocimos a los De la Reina, a los Merino, a los trabajadores y trabajadoras de la fábrica y ahora también a los Salazar. Dos años desde que nos enamoramos de esta historia que nos acompaña, de lunes a viernes, en Antena 3.

En todo este tiempo, y más de 500 capítulos, hemos sido testigos del nacimiento de grandes historias de amor, hemos sido cómplices de muchos secretos y también hemos tenido que decir adiós a algunos personajes.

Natalia Sánchez

Sueños de libertad sigue triunfando en Antena 3 y se ha convertido en la serie más vista de la televisión. La ficción es líder cada tarde, con una media de un 14,1% y más de 1,2 M de espectadores.

Por todo ello, algunos de los actores y actrices de la serie y algunas de las recientes incorporaciones han querido celebrar con la audiencia este aniversario.

¡No te pierdas las felicitaciones de Natalia Sánchez, Dani Tatay, José Milán, Marina Orta, Pepa Aniorte, Dèlia Brufau, Ana Fernández, Daniel Albadalejo, Ana Carlota Fernández, Xenia Tostado, Isabel Moreno y Carolina Lapausa.

¡Gracias por formar parte de esta celebración y de la gran familia de Sueños de libertad! ¡A seguir sumando muchos más años a vuestro lado!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Sadakat

Sadakat y Fidan se alían para romper los amores prohibidos de sus hijos

¡Dos años de éxitos! el elenco de Sueños de libertad celebra el segundo aniversario de la serie más vista de la televisión

¡Dos años de éxitos! El elenco de Sueños de libertad celebra el segundo aniversario de la serie más vista de la televisión

Bahar

El legado de Bahar en su gran final: la historia de una mujer que se eligió a sí misma

Bahar
Renacer | Final

Así termina Renacer: Bahar consigue la vida que siempre había soñado rodeada de sus seres queridos

Evren y Bahar
Renacer | Final

Evren y Bahar vuelven a darse una oportunidad en el amor: "Ahora me da igual el control”

Inauguración
Renacer | Final

Bahar abre las puertas de su clínica: “Hace años no imaginaría esto”

La obstetra pronuncia un emotivo discurso de superación rodeada de sus seres queridos en uno de los días más importantes de su vida.

Parla y Rengin
Renacer | Final

"Abrázame siempre": Parla y Rengin protagonizan un tierno momento madre e hija

La joven se alarma al ver a su madre inconsciente en el sofá, pero, por suerte, la ginecóloga solo se había quedado dormida viendo un vídeo del pasado.

Harun y Maral

El momento más emotivo entre Harun y Maral: el doctor le pide a su hermana que se vaya a vivir con Çagla y con él

Cihan y Alya

“Solo hay una salida”: Cihan pone precio a la libertad de Alya obligándola a aceptar su trato

Alya

¡Alya, detenida!: Sadakat la denuncia y la policía se la lleva al calabozo

Publicidad