Çagla y Harun: un amor maduro y sincero que ha triunfado en el final de Renacer

La mejor amiga de Bahar y el jefe médico consolidan su relación y se van a vivir juntos al final de esta historia.

Çagla y Harun

Çagla y Harun

Patri Bea
Publicado:

Dos de los personajes que han tenido un final feliz enRenacer han sido Çagla y Harun y no podemos estar más felices por ellos. Después de muchas dudas, los dos se han lanzado a la aventura del amor y han consolidado su relación yéndose a vivir juntos.

A pesar de que su historia ha terminado de la mejor manera posible, no ha sido nada sencillo para ellos llegar hasta este punto, ya que ambos han tenido que lidiar con sus propias batallas personales.

La historia de Çagla que no pudo ser

Después de algún que otro desengaño amoroso y de relaciones fallidas, Çagla conoció a Tolga, un psiquiatra que había llegado al hospital y que trataba a Bahar. Al principio, el nuevo especialista despertaba mucha intriga a su alrededor, pero pronto descubrimos que tenía un pasado traumático.

Tolga le confesó Çagla en una de sus citas que su hija y su mujer tuvieron un accidente hace años y la pequeña perdió la vida en él. Su esposa se quedó con muchas secuelas y, a pesar de ya no estar enamorada de ella y de haberse separado, Tolga tenía la obligación moral de estar pendiente de ella.

Poco a poco, la relación entre ambos se fue consolidando hasta tal punto que Tolga le pidió matrimonio a Çagla. Le aseguró que quería envejecer a su lado y nos regalaron uno de los momentos más tiernos de la serie.

Sin embargo, el destino fue cruel con ellos y provocó que Tolga perdiese la vida en un accidente aéreo. Çagla se quedó destrozada y se refugió tanto en Bahar como en su trabajo.

“Quiero hacerme viejo a tu lado”: Tolga le pide matrimonio a Çağla en la declaración más bonita de su vida

El pasado de Harun con Bahar

Harun estudió con Bahar, Çagla y Rengin en la universidad y cuando volvió a sus vidas lo hizo para provocar turbulencias en ellas. El nuevo jefe médico se mostró muy déspota con la madre de Umay y Uras en un principio y con el tiempo descubrimos que era porque estaba despechado con ella.

A Harun le gustaba Bahar en su juventud y volver a verla volvió a despertar en él ciertos sentimientos, aunque pronto se daría cuenta de que Evren y Bahar estaban enamorados. Al nuevo jefe médico le costó llegar a ver a Bahar como una amiga, pero con el tiempo lo consiguió

Harun tira la toalla con Bahar y acepta su destino: “Siempre llego tarde a ti”

Al tener un trato más cercano con Çagla en el hospital, Harun comenzó a desarrollar sentimientos por ella. Los dos comenzaron a verse fuera de su horario laboral y se dieron cuenta de que se gustaban.

Tras formalizar su relación, ambos han dado el paso de irse a vivir juntos y Çagla, a pesar de haber tenido sus más y sus menos con Maral en el pasado, ha accedido a que viva con ellos. ¡Esperamos que sean muy felices!

Çagla y Harun

Çagla y Harun: un amor maduro y sincero que ha triunfado en el final de Renacer

