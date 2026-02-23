Antena3
En tierra lejana | 23 de febrero

“¡Le pasa algo al bebé!”: Nare sufre un accidente al intentar separar a Özkan y Sahin

La rabia de Sahin y los insultos de Özkan han desatado una pelea brutal que ha acabado de la peor manera posible.

Nare

El accidente.

La mañana en la mansión ha empezado con los ánimos por los suelos. Tras el bofetón que recibió de su madre, Nare ha llamado a Özkan para que vaya a buscarla. A pesar de que su marido le pegó en el pasado, ella prefiere volver a su lado antes que seguir bajo el yugo de Sadakat. "Ayer me levantaste la mano tú, madre. Al menos él me ha pedido perdón", ha soltado Nare con toda la rabia del mundo.

Cihan, Kaya y Sahin se han negado en redondo a dejarla marchar, pero Özkan no estaba dispuesto a irse con las manos vacías. Entre gritos y provocaciones, ha llamado "mafiosos" y "cabrones" a los Albora, y ahí es donde Sahin ha perdido los papeles.

La situación se ha ido de las manos en un segundo. Sahin se ha lanzado contra Özkan para darle una paliza de las que no se olvidan: "¡Te voy a matar!", gritaba mientras los puñetazos volaban. Nare, en un intento desesperado por separarlos y evitar una desgracia mayor, se ha metido en medio de la pelea. Ha sido entonces cuando Sahin la ha empujado sin querer y su prima se ha caído.

El miedo se ha apoderado de todos cuando han visto que Nare empezaba a sangrar. "¡Le pasa algo al bebé!", ha dicho ella muy asustada. Entre lágrimas y mucha urgencia, Cihan y los suyos se han llevado a Nare al hospital mientras el miedo a perder al niño lo invade todo. ¿Quedará todo en un susto?

El pacto secreto de Cihan y su sobrino a espaldas de Alya: "Si tienes miedo, llámame"

“¿Qué clase de hermano eres?”: Alya le canta las verdades a Cihan por la boda forzada

Cihan se rebela y Sadakat castiga a Nare: el bofetón que revienta la mansión Albora

