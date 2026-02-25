Bahar abre las puertas de su clínica: “Hace años no imaginaría esto”

Bahar ha cumplido ese sueño que tenía desde que terminó la carrera de medicina: montar su propia clínica para ayudar a la gente de escasos recursos atendiéndolas gratis un día a la semana.

Con el préstamo que le ha concedido el banco, Bahar ha puesto en marcha su clínica y ha organizado una gran inauguración a la que han asistido todos sus seres queridos. A excepción de Evren, que sigue en paradero desconocido.

Bahar recuerda todos los miedos que tenía cuando volvió a ejercer la profesión veinte años después de ser madre y agradece todo lo que ha aprendido estos últimos años y, sobre todo, no haber abandonado su sueño.

“Hace unos años, ni siquiera podría imaginar que pasaría por la puerta de esta clínica que nos ha reunido hoy aquí. Gracias a todos los que habéis estado a mi lado”, ha recalcado Bahar en su emotivo discurso. ¡Escúchalo al completo en el vídeo de arriba!