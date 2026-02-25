Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | Final

Bahar abre las puertas de su clínica: “Hace años no imaginaría esto”

La obstetra pronuncia un emotivo discurso de superación rodeada de sus seres queridos en uno de los días más importantes de su vida.

Inauguración

Bahar abre las puertas de su clínica.

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Bahar ha cumplido ese sueño que tenía desde que terminó la carrera de medicina: montar su propia clínica para ayudar a la gente de escasos recursos atendiéndolas gratis un día a la semana.

Con el préstamo que le ha concedido el banco, Bahar ha puesto en marcha su clínica y ha organizado una gran inauguración a la que han asistido todos sus seres queridos. A excepción de Evren, que sigue en paradero desconocido.

Bahar recuerda todos los miedos que tenía cuando volvió a ejercer la profesión veinte años después de ser madre y agradece todo lo que ha aprendido estos últimos años y, sobre todo, no haber abandonado su sueño.

“Hace unos años, ni siquiera podría imaginar que pasaría por la puerta de esta clínica que nos ha reunido hoy aquí. Gracias a todos los que habéis estado a mi lado”, ha recalcado Bahar en su emotivo discurso. ¡Escúchalo al completo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Bahar

Así termina Renacer: Bahar consigue la vida que siempre había soñado rodeada de sus seres queridos

Evren y Bahar

Evren y Bahar vuelven a darse una oportunidad en el amor: "Ahora me da igual el control”

Inauguración

Bahar abre las puertas de su clínica: “Hace años no imaginaría esto”

Parla y Rengin
Renacer | Final

"Abrázame siempre": Parla y Rengin protagonizan un tierno momento madre e hija

Harun y Maral
Renacer | Final

El momento más emotivo entre Harun y Maral: el doctor le pide a su hermana que se vaya a vivir con Çagla y con él

Cihan y Alya
En tierra lejana | 24 de febrero

“Solo hay una salida”: Cihan pone precio a la libertad de Alya obligándola a aceptar su trato

Cihan sabe que su testimonio ante el fiscal es la única llave para su libertad, y ha puesto un precio muy alto: una boda.

Alya
En tierra lejana | 24 de febrero

¡Alya, detenida!: Sadakat la denuncia y la policía se la lleva al calabozo

La matriarca de los Albora ha cumplido su amenaza y ha interpuesto una denuncia contra Alya para obligarla a que acepte casarse con Cihan.

Cihan

“Cásate con ella”: la última voluntad de Boran que sentencia el futuro de Cihan y Alya

Cihan Deniz

“¡Mamá, te echo de menos!”: el desgarrador silencio de Alya ante la llamada de su hijo

Ecmel

“Eres un débil e incompetente”: el brutal ataque de Ecmel a Cihan desde la cárcel

Publicidad