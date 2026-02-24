El ruego de Cihan Deniz que pone a prueba el corazón de su tío: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Mientras Sadakat sigue firme en su plan de alejar a Alya para siempre, Cihan se encuentra en la habitación del niño intentando animarlo con juegos y juguetes. Pero ni la "rana amarilla" ni las bromas surten efecto: el pequeño Cihan Deniz tiene el corazón roto y solo pide una cosa: estar con su madre.

Cihan escucha impotente cómo su sobrino le pregunta si Alya se ha ido de verdad y le ruega que la llame por teléfono. Por un lado, Cihan tiene la presión de su madre, que quiere que el niño "se acostumbre" a la ausencia de Alya. Por otro, sabe que no está bien lo que están haciendo.

¿Hará lo correcto? La duda le carcome: ¿permitirá que Alya se lleve al niño lejos de Mardin?. El niño está en medio de una guerra de adultos que no comprende, y Cihan es el único que tiene la llave para acabar con este sufrimiento.

El destino de Alya y la felicidad de este niño dependen de él.