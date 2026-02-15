Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 1

¡Ajuste de cuentas en los Albora! Ecmel reaparece para maldecir a los suyos en el entierro de Boran

El último adiós a Boran ha terminado de la peor manera posible. Ecmel, el hermano del difunto Ahmet Albora, ha salido de la cárcel con un permiso especial para ir al cementerio, pero en lugar de presentar sus respetos, ha aprovechado el momento para ajustar cuentas con todo el mundo

Ecmel

Publicidad

Nada más llegar, escoltado por la policía, Ecmel ha dejado claro que no viene en son de paz. Al ver a su hijo Kaya, en lugar de darle un abrazo, le ha reprochado seguir las órdenes de su primo. “Eres el perrito faldero de Cihan”, le ha gritado delante de todos.

Frente al ataúd de Boran, Ecmel no se ha cortado y ha señalado a Cihan como el culpable de todo lo malo que les pasa. “No pudiste proteger a Boran y ahora se ha ido como Ahmet”, ha dicho, echándole en cara que no ha sabido cuidar el honor de los Albora.

Cuando el hombre ha visto a Hassan entre los asistentes, ha perdido la cabeza y se ha tirado hacia él mientras los guardias lo sujetaban como podían. “¡Maldito seas, traidor! ¡Me delataste!”, ha chillado fuera de sí. Ecmel está convencido de que su antiguo amigo fue quien lo vendió para que acabara en la cárcel y no ha podido aguantarse las ganas de maldecirlo delante de todos.

El entierro ha pasado a un segundo plano mientras los gritos de venganza de Ecmel retumbaban por todo Mardin. Ni el respeto a los muertos ha servido para frenar el odio de un hombre que se siente traicionado por los suyos y que ha vuelto para cobrarse cada deuda.

Finalmente, la policía se ha llevado a Ecmel a la fuerza mientras él seguía gritando y soltando maldiciones al aire. El funeral de Boran ha terminado con una sensación amarga: la de una familia que no puede enterrar a sus muertos sin que los fantasmas del pasado y las traiciones vuelvan para destruirlo todo. La guerra de los Albora no ha hecho más que empezar.

Cloe le confiesa a Valentina que mantiene una relación con una persona muy especial: “Es Marta De la Reina”

Cloe le confiesa a Valentina que mantiene una relación con alguien muy especial: “Es Marta De la Reina”

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

Ecmel

¡Ajuste de cuentas en los Albora! Ecmel reaparece para maldecir a los suyos en el entierro de Boran

Alya

“No sois gente normal”: Alya se planta tras ser acusada de traicionar al hombre que amaba

Nare

“Me pegaste embarazada”: Nare se rompe al recibir la llamada de Özkan

Kaya y Zerrin
Capítulo 1

“Quiero estar entre tus brazos”: el beso frustrado de Kaya y Zerrin que confirma su amor prohibido

Fidan
Capítulo 1

Fidan se niega a dar el pésame a los Albora y culpa a Sadakat: “Es un castigo divino”

Alya y Cihan
Capítulo 1

“El niño se queda”: Cihan impide que Alya se marche de la mansión con su hijo

Alya ha intentado irse a un hotel con su hijo Cihan Deniz para alejarse de la familia de su marido, pero Cihan se lo ha impedido. El jefe del clan no está dispuesto a que su sobrino se marche de allí.

Sadakat y Cihan Deniz
Capítulo 1

Sadakat abraza por primera vez a su nieto y acusa a Alya de la muerte de Boran

Sadakat ha conocido por fin al hijo de Boran, el único vínculo que le queda de él. Sin embargo, el dolor la ha desbordado y ha arremetido contra Alya, a quien culpa de la muerte de su hijo.

Alya

“¿Dónde te habías metido?”: Alya estalla contra Cihan en su primer cara a cara en Mardin

Demir y Cihan

Cihan busca al culpable de la muerte de Boran y acorrala a Demir Baybars a punta de pistola

Marco H. Medina nos cuenta cómo es su personaje en Sueños de libertad: "Miguel va a descubrir muchas cosas por primera vez"

Marco H. Medina nos cuenta cómo es su personaje en Sueños de libertad: "Miguel va a descubrir muchas cosas por primera vez"

Publicidad