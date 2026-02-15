¡Ajuste de cuentas en los Albora! Ecmel reaparece para maldecir a los suyos en el entierro de Boran

Nada más llegar, escoltado por la policía, Ecmel ha dejado claro que no viene en son de paz. Al ver a su hijo Kaya, en lugar de darle un abrazo, le ha reprochado seguir las órdenes de su primo. “Eres el perrito faldero de Cihan”, le ha gritado delante de todos.

Frente al ataúd de Boran, Ecmel no se ha cortado y ha señalado a Cihan como el culpable de todo lo malo que les pasa. “No pudiste proteger a Boran y ahora se ha ido como Ahmet”, ha dicho, echándole en cara que no ha sabido cuidar el honor de los Albora.

Cuando el hombre ha visto a Hassan entre los asistentes, ha perdido la cabeza y se ha tirado hacia él mientras los guardias lo sujetaban como podían. “¡Maldito seas, traidor! ¡Me delataste!”, ha chillado fuera de sí. Ecmel está convencido de que su antiguo amigo fue quien lo vendió para que acabara en la cárcel y no ha podido aguantarse las ganas de maldecirlo delante de todos.

El entierro ha pasado a un segundo plano mientras los gritos de venganza de Ecmel retumbaban por todo Mardin. Ni el respeto a los muertos ha servido para frenar el odio de un hombre que se siente traicionado por los suyos y que ha vuelto para cobrarse cada deuda.

Finalmente, la policía se ha llevado a Ecmel a la fuerza mientras él seguía gritando y soltando maldiciones al aire. El funeral de Boran ha terminado con una sensación amarga: la de una familia que no puede enterrar a sus muertos sin que los fantasmas del pasado y las traiciones vuelvan para destruirlo todo. La guerra de los Albora no ha hecho más que empezar.