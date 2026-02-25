Antena3
"Ni se te ocurra acercarte a ella": la rivalidad de los hermanos Varela estallará en la segunda temporada de Entre tierras

La segunda temporada, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, traerá un enfrentamiento marcado entre Miguel y Bosco por Manuela Cervantes.

Bosco y Miguel Varela

Celia Gil
Publicado:

El 15 de marzo llega a atresplayer la segunda temporada de Entre tierras con nuevas historias. La llegada de la familia Varela al pueblo no solo supondrá una amenaza para las tierras de los Cervantes. También abre una batalla mucho más personal por acercarse a Manuela. En la nueva temporada de Entre Tierras, los hermanos Varela protagonizarán una rivalidad cargada de tensión.

Ambos se interesarán por Manuela Cervantes: "¿Me sacas a bailar?", le pregunta Bosco a Manuela, "no creo que sea buen a idea", señala la joven.

Miguel y Bosco son muy diferentes entre sí. Uno es ambicioso, trabajador y el hijo “perfecto” que sigue los pasos de su padre. El otro, más hermético y marcado por su carácter, carga con una relación complicada dentro de su propia familia. Así lo han adelantado los actores, que reconocen que entre los hermanos “son como el agua y el aceite” y que su vínculo es “bastante regular por temas del pasado”.

José Pastor, Bosco en Entre Tierras

La tensión entre ellos no hará más que crecer cuando ambos fijen su atención en Manuela. Miguel se enamora desde el primer momento y hará todo lo posible por acercarse a ella, incluso buscando la manera de compartir su pasión por los caballos. .

¡No te lo puedes perder! El 15 de marzo estreno Entre tierras, segunda temporada en atresplayer.

