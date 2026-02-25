Evren y Bahar vuelven a darse una oportunidad en el amor: "Ahora me da igual el control”

Aunque Bahar no lo sabe, Evren la vio subida al mismo barco que el hace unos días. La médica tuvo que salvarle la vida a una pasajera y eso evitó que llegase al destino que tenía planteado en un principio para buscar al doctor.

Bahar lo interpretó como una señal del destino y decidió volver a su clínica para olvidarse de Evren. Sin embargo, él ya se había dado cuenta de que no podría vivir sin ella y ha ido a buscarla a la puerta de su nuevo negocio.

Evren trata de disculparse con Bahar por haberse ido sin despedirse y le cuenta que ha adoptado a un niño que casualmente se llama Ali. El doctor le explica esta historia para que ella entienda por qué está ahí: “En el momento en el que le cogí la mano a Ali, me di cuenta de que aceptar a alguien no es solo estar para esa persona, sino también dejar de huir de ti mismo”.

Evren reconoce que estaba huyendo porque no tener el control le daba mucho miedo. “Cuando irse no es una opción, uno encuentra la manera de quedarse. Y quiero encontrar la manera contigo”, le dice el doctor a Bahar justo antes de besarla. ¡Parece que la pareja vuelve a darse una oportunidad en el amor!