Renacer | Final

"Abrázame siempre": Parla y Rengin protagonizan un tierno momento madre e hija

La joven se alarma al ver a su madre inconsciente en el sofá, pero, por suerte, la ginecóloga solo se había quedado dormida viendo un vídeo del pasado.

Patri Bea
Publicado:

Parla se ha llevado un gran susto al ver que su madre no le respondía al intentar despertarla. Sabe que, a pesar de haber superado la operación, sigue delicada y teme que algo grave pueda pasarle.

Por suerte, ha sido una falsa alarma. Rengin se ha despertado y le ha asegurado a su hija que se ha quedado dormida viendo vídeos de cuando ella era pequeña. “Eras una preciosidad”, dice la ginecóloga llena de nostalgia.

Parla se sienta junto a su madre en el sofá para seguir viendo con ella esas imágenes que tienen tan tiernas juntas en el parque. “Abrázame siempre”, le dice acurrucada a ella disfrutando del momento.

Rengin la mira con lágrimas en los ojos imaginándose qué puede pasar con su pequeña cuando ella falte, pero, en estos momentos, solo quiere disfrutar de esta oportunidad que le está dando la vida.

