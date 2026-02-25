Antena3
En tierra lejana | 24 de febrero

¡Alya, detenida!: Sadakat la denuncia y la policía se la lleva al calabozo

La matriarca de los Albora ha cumplido su amenaza y ha interpuesto una denuncia contra Alya para obligarla a que acepte casarse con Cihan.

Cihan, que se ha enterado de que Alya estaba reunida con Öskan y un abogado enviado por Demir Baybars, no ha dudado en presentarse allí para sacarla a rastras. Entre forcejeos y gritos, casi ocurre una desgracia: un coche ha estado a punto de atropellar a Alya. En un segundo, Cihan la ha agarrado del brazo y ambos han caído al suelo, con ella encima de él.

Pero la calma ha durado poco. Con la policía encima, Alya le ha suplicado a Cihan que huyera para evitarle problemas legales: “Vete, corre, no quiero deberte nada”. Sin embargo, lo que parecía un susto se ha convertido en la peor de las pesadillas para la joven ginecóloga. Cuando pensaba que estaba a salvo, ha llegado el mazazo definitivo por parte de las autoridades.

Los agentes han sido tajantes: Alya tiene que acompañarlos a comisaría. ¿El motivo? Una denuncia por parte de la matriarca, Sadakat Albora. La suegra no ha tenido piedad y ha decidido utilizar la justicia para terminar de hundir a Alya y obligarla a que tome la decisión que espera.

La trasladarán a la comisaría de Midyat para tomarle declaración y la situación no pinta nada bien. ¿Es este el fin de la lucha de Alya por su libertad? ¿Qué hará Cihan ahora que sabe que su propia madre ha denunciado a la mujer que él tiene que proteger?

Sahin intenta acercarse a Nare, pero ella marca distancias: ¿qué esconde su extraña relación?

Alya

Cihan

Ecmel
