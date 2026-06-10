"¿Para qué soy libre si tú eres infeliz?": Sahin se rompe al descubrir el sacrificio de Zerrin

Sahin ha entrado como un torbellino, enfrentándose a Demir por haber forzado este matrimonio: "¿Cómo has podido hacerle algo así a mi hermana?". El recién liberado no podía soportar ver a Zerrin vestida de novia al lado de ese hombre y le ha gritado sus verdades a la cara.

Al ver a su hermano allí, Zerrin se ha echado a temblar, sabiendo que se estaba metiendo en la boca del lobo. Sahin, con el corazón roto, la ha mirado al darse cuenta del enorme sacrificio que ha hecho por él: "¿Por qué lo has hecho?". El joven se negaba a aceptar este trato y ha intentado agarrarla para huir de allí de inmediato: "¿Para qué soy libre si tú eres infeliz?". Sin embargo, Demir ha dado la orden a sus hombres de intervenir y han empezado a golpear a Sahin.

En mitad de la pelea y los golpes de los matones, el nuevo marido de Zerrin ha dejado claro quién manda ahora en esa casa: "Desde hoy, Zerrin me pertenece". Sahin, ensangrentado pero sin rendirse, seguía suplicándole a su hermana que reaccionara para escapar lejos de esa mansión: "Te sacaré de aquí".

Ha sido entonces cuando Zerrin, destrozada pero firme en su decisión para evitar una tragedia, le ha pedido a su hermano que acepte la realidad y no sufra más: "Lo he hecho, hecho está. Hemos hecho un trato". La joven ha dado por zanjada la discusión asumiendo su destino: "He dado mi palabra".

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