Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | Capítulo del 9 de junio

"¿Para qué soy libre si tú eres infeliz?": Sahin se rompe al descubrir el sacrificio de Zerrin

El chantaje se ha cumplido, pero a un precio demasiado alto. Nada más firmarse el matrimonio, Demir ha enviado el vídeo al juez y Sahin ha salido de la cárcel.

"¿Para qué soy libre si tú eres infeliz?": Sahin se rompe al descubrir el sacrificio de Zerrin

Publicidad

Sahin ha entrado como un torbellino, enfrentándose a Demir por haber forzado este matrimonio: "¿Cómo has podido hacerle algo así a mi hermana?". El recién liberado no podía soportar ver a Zerrin vestida de novia al lado de ese hombre y le ha gritado sus verdades a la cara.

Al ver a su hermano allí, Zerrin se ha echado a temblar, sabiendo que se estaba metiendo en la boca del lobo. Sahin, con el corazón roto, la ha mirado al darse cuenta del enorme sacrificio que ha hecho por él: "¿Por qué lo has hecho?". El joven se negaba a aceptar este trato y ha intentado agarrarla para huir de allí de inmediato: "¿Para qué soy libre si tú eres infeliz?". Sin embargo, Demir ha dado la orden a sus hombres de intervenir y han empezado a golpear a Sahin.

En mitad de la pelea y los golpes de los matones, el nuevo marido de Zerrin ha dejado claro quién manda ahora en esa casa: "Desde hoy, Zerrin me pertenece". Sahin, ensangrentado pero sin rendirse, seguía suplicándole a su hermana que reaccionara para escapar lejos de esa mansión: "Te sacaré de aquí".

Ha sido entonces cuando Zerrin, destrozada pero firme en su decisión para evitar una tragedia, le ha pedido a su hermano que acepte la realidad y no sufra más: "Lo he hecho, hecho está. Hemos hecho un trato". La joven ha dado por zanjada la discusión asumiendo su destino: "He dado mi palabra".

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

“¿Cómo has podido engañarme?”: Alya se enfrenta a Cihan por su relación con Mine

“¿Cómo has podido engañarme?”: Alya se enfrenta a Cihan por su relación con Mine

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

"¿Para qué soy libre si tú eres infeliz?": Sahin se rompe al descubrir el sacrificio de Zerrin

"¿Para qué soy libre si tú eres infeliz?": Sahin se rompe al descubrir el sacrificio de Zerrin

Zerrin se casa con Demir pensando en Kaya: el sacrificio que cambia su vida para siempre

Zerrin se casa con Demir pensando en Kaya: el sacrificio que cambia su vida para siempre

Kaya intenta impedir la boda de Zerrin y Demir, pero descubre el chantaje que los une: "Sahin depende de esto"

Kaya intenta impedir la boda de Zerrin y Demir, pero descubre el chantaje que los une: "Sahin depende de esto"

Ni la verdad sobre Seida logra detener a Demir: "Voy a casarme igualmente"
En tierra lejana | Capítulo del 9 de junio

Ni la verdad sobre Seida logra detener a Demir: "Voy a casarme igualmente"

“Esto es el comienzo de algo muy grande”: Brossard acepta la propuesta de Damián y desata la alegría entre los De la Reina
Capítulo 578

“Esto es el comienzo de algo muy grande”: Antoine Brossard acepta la propuesta de Damián y desata la alegría entre los De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel utiliza a Valentina para vengarse de Andrés
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel utiliza a Valentina para vengarse de Andrés

El director de la fábrica vuelve a atacar a su primo ya que cree que por su culpa él y su familia no han podido marcharse a París.

Capítulo 578 de Sueños de libertad; 9 de junio: Begoña vence a Gabriel mientras los Salazar se enfrentan a su peor momento
Resumen

Capítulo 578 de Sueños de libertad; 9 de junio: Begoña vence a Gabriel mientras los Salazar se enfrentan a su peor momento

La enfermera aún esconde un as bajo la manga: le entrega los negativos de las fotos comprometidas, pero le entrega uno a Andrés.

¡Don Agustín se sale con la suya!: Nieves es detenida por la Guardia Civil, acusada del asesinato del padre de Luz

¡Don Agustín se sale con la suya!: Nieves es detenida, acusada de acabar con la vida del padre de Luz

Beatriz entrega a Gabriel su certificado de matrimonio para demostrarle que puede confiar en ella: “No quiero tu dinero, te quiero a ti”

Beatriz entrega a Gabriel su certificado de matrimonio para demostrarle que puede confiar en ella: “No quiero tu dinero, te quiero a ti”

El chantaje de Begoña obliga a Gabriel a renunciar a su nuevo puesto en París: “Me quedo en Toledo”

El chantaje de Begoña obliga a Gabriel a renunciar a su nuevo puesto en París: “Me quedo en Toledo”

Publicidad