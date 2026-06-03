Zerrin confiesa su secreto a Nare y le suplica que no hable con Sahin: "No nos queda otra opción"

Nare no entendía por qué Zerrin estaba dispuesta a dar ese paso y ha intentado frenarla antes de que fuera tarde. Sin embargo, la verdad ha salido a la luz sin paños calientes: "Demir tiene un vídeo de lo que pasó. Lo grabó todo". Zerrin le ha explicado el infierno en el que se encuentra metida, ya que si accede a la boda, el mayor enemigo de los Albora entregará las pruebas para liberar a su hermano, pero si se niega, él se pudrirá en prisión.

Asustada, Nare ha propuesto buscar otra alternativa y avisar a Sahin para que lo solucione con Demir, pero Zerrin se ha negado. Sabe perfectamente que Demir es el enemigo de Cihan y que hace cualquier cosa para fastidiar a la familia. "Ni hablar. Si Demir se enfada, borrará el vídeo. No podemos contárselo a nadie, el juicio es pronto", le ha suplicado llorando.

Zerrin ha tirado la toalla con su felicidad, asumiendo que se convertirá en una muerta en vida, y le ha pedido a Nare que sea su cómplice. Le ha rogado que mantenga a Sahin al margen para evitar que se eche todo a perder: "Que se enfurezca, que grite, que llore... Pero él no puede enterarse".

Nare se ha quedado en una encrucijada tremenda, pero todo apunta a que por amor preferirá guardar el secreto.

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