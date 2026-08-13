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Capítulo 625

Capítulo 625 de Sueños de libertad; 13 de agosto: Pablo aconseja a Mabel luchar por sus sueños y… ¡por Salva!

El director financiero ha confesado que empatiza con la decisión del cantinero y su necesidad de tener estabilidad tras su duro pasado.

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Después de pasar la noche juntos, Valentina y Andrés han compartido un romántico despertar. El hijo de Damián le ha confesado a la dependienta que ha sido un auténtico regalo poder pasar la noche a su lado.

Además, ¡todo apunta a que Marta y Fina han conseguido hacer las paces! La pareja ha encontrado la solución después de sus diferencias a raíz de la herencia de Pelayo.

Mientras tanto, Andrés ha vuelto a provocar a Gabriel, poniendo el dedo en la llaga al recordarle que presume de ser un buen padre, pero no piensa asistir a la función de su hija.

Esta conversación ha hecho que el director cambie sus planes a última hora y ha dejado plantada a Beatriz para acudir a la función de Julia.

Cuando le ha comunicado su decisión, la niñera no ha podido ocultar su sorpresa y enfado. ¿Cómo afectará esta decisión en su relación?

En otro orden de cosas, Claudia le ha confesado a Miguel por qué no había acudido al dispensario. Aunque se sintiera muy enferma, volver a ver al doctor después de su ruptura le provocaba un profundo dolor.

Además, Tasio no ha podido con la presión y ha terminado confesando a Paula que provocó la muerte de Brossard al robarle sus pastillas. ¿Podrá la joven guardar el secreto?

Finalmente, Pablo ha aconsejado a su hija seguir luchando por sus sueños sin dejar de lado su relación con Salva. Sin embargo, Mabel se siente perdida y no sabe cómo actuar después de que Salva rechazara el proyecto que tenían entre manos. ¿Podrá volver a la normalidad su relación tras este duro golpe?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y sé el primero en descubrir todas las respuestas!

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