Capítulo 699
Beatriz vuelve a intimidar a Julia: “A tu madre y a ti os va a ir mucho mejor si mantienes la boca cerrada”
La niñera vuelve a presionar a Julia para que, ahora que han vuelto, no cuente nada de lo que vio en la cabaña.
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La niñera se ha acercado a Julia para preguntarle por sus ‘visiones fantasiosas’ sobre Gabriel y ella. ¿Piensa contárselas a su madre?
Julia, le ha dicho que es perfectamente consciente de lo que vio, ella no miente. Pero Beatriz, no ha dudado en contraatacar: “Precisamente porque no mientes, le contarás a tu madre que os he cuidado” le ha dicho a la pequeña.
Antes de irse, le ha amenazado con las consecuencias que tendría para la niña, que Beatriz hablase con su padre… Julia no quiere ser la culpable de haber roto un matrimonio. ¡Y menos aún no ver a su madre nunca más!
Se ha ido dándole vueltas a las ‘mentiras piadosas’ de las que le ha hablado Beatriz. ¿Sera esa la única solución? ¿Mentir?
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