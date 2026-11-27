Gabriel ha regresado a la colonia y, por tanto, ya no es necesario que Marta ejerza como directora en funciones.

Según ha llegado al despacho y como era de esperar, en un alarde de chulería propio de un villano como Gabriel, ha entrado burlándose de ambos. Su chiste premeditado ha sido llamar a Pablo Salazar ‘fiel escudero’ de forma despectiva.

Pero eso no ha sido todo. “Ahora os toca pasar vergüenza” ha dicho dirigiéndose a los dos. Gabriel ha seguido intentando sacar de sus casillas a su prima, asegurado que Marta está acostumbrada al ridículo, pero la De la Reina no se ha callado.

“Conseguiste poder en esta fábrica gracias a tu falta de escrúpulos” le ha recordado Marta, pero esta vez se ha pasado. ¡Ha usado a sus hijos como moneda de cambio para mantenerse en la dirección!

Finalmente, Pablo Salazar ha decidido poner tierra de por medio y dar la conversación por terminada. Entre risas de victoria, Gabriel les ha mostrado la puerta de su despacho.