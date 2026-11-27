Sentados en los bancos de la parroquia, don Agustín y sor Amparo han estado recordando anécdotas de su misión en Guinea.

Entre bromas y añoranzas del pasado, ambos han ido acercándose sin querer. Don Agustín le ha confesado que su llegada a la colonia le ha cambiado el ánimo, ahora es una persona mejor. ¡Más alegre!

Sor Amparo no ha podido esconder su sonrisa al escuchar las confesiones del párroco, cada vez ve más cosas del don Agustín que ella recordaba.

Justo cuando más relajados estaban, se han dado un corto beso. A sor Amparo le ha cambiado drásticamente la expresión, eso no debería haber ocurrido.

¿Qué sentimientos despierta en ella el párroco? ¿Es el lugar más adecuado la parroquia?