En tierra lejana | 24 de noviembre
¡Por fin! Alya y Cihan se dejan llevar por la pasión y viven su primera noche juntos
¡La noche más esperada de Alya y Cihan por fin ha llegado! Ella ha tomado la iniciativa y, con una excusa de lo más ingeniosa, ha conseguido que los dos se dejen llevar por sus sentimientos.
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Alya y Cihan han tenido que pasar la noche en un hotel después de que cortaran la carretera y no pudieran regresar a la mansión Albora. Aunque en principio iban a dormir en habitaciones separadas, Alya ha decidido buscar una excusa para estar con él.
Después de tomarse una copa de vino, ha salido a la terraza y ha tirado un cenicero para llamar su atención. Al escuchar el ruido, Cihan ha acudido a comprobar qué había pasado y Alya ha fingido estar un poco bebida para pedirle que se quedara con ella.
Cihan ha decidido llevarla a su habitación y hasta la ha cogido en brazos al verla caminar con dificultad. Pero, una vez allí, Alya le ha recordado que siguen casados y le ha preguntado por qué tienen que dormir separados.
“¿Cuánto me quieres?”, le ha preguntado con una sonrisa. Cihan ha terminado descubriendo que todo era una excusa para estar juntos y que Alya solo había tomado una copa.
Entonces, la doctora ha entrado en la ducha y ha retado a Cihan a acompañarla. Él no ha podido resistirse y ha terminado entrando también. Entre risas, miradas y besos bajo el agua, los dos se han dejado llevar por la pasión y han vivido su primera noche juntos.
Después de tantos obstáculos, Alya y Cihan por fin han podido disfrutar de un momento a solas, sin pensar en todo lo que les espera fuera de aquella habitación.
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