Tras la fallida boda de Ipek, Cihan le ha confesado que el hijo que espera Zerrin es suyo. Kaya no ha podido ocultar su sorpresa al descubrir que todos lo sabían menos él y ha estallado contra su hermano por haberle ocultado una verdad tan importante.

Cihan ha intentado justificarse y le ha explicado que ha guardado silencio para proteger a Zerrin y al bebé. Sin embargo, Kaya no ha aceptado sus explicaciones y le ha reprochado que le haya impedido saber que iba a ser padre. Después de todo lo que ha sufrido por Zerrin, no entiende que su propia familia le haya mantenido al margen de una noticia que le cambia la vida.

Pero la revelación no ha sido el único golpe para Kaya. Cuando ha decidido ir a buscar a Zerrin, Cihan le ha asegurado que se ha marchado a Alemania, aunque en realidad sigue en Mardin, en una casa protegida.