“¿Qué he hecho?”: Alya huye a toda prisa de la mansión con su hijo y sufre un accidente de coche

El miedo a que le quiten a su hijo ha terminado por descolocar a Alya. Tras descubrir que Ecmel es el verdadero padre de Boran, las advertencias de Ugur no han dejado de dar vueltas en su cabeza, recordándole el peligro que corren si ese hombre se entera de que es su nieto.

Sin embargo, los nervios le han jugado una malísima pasada al volante. Mientras conducía a toda velocidad para alejarse de Mardin, el pequeño ha empezado a quejarse en el asiento de atrás porque quería hacer pis. Alya ha intentado calmarlo mientras buscaba un lugar seguro en mitad de la nada. Bloqueada por la situación y muerta de pánico, ha perdido el control y ha terminado estampándose.

A los pocos minutos, Cihan, Kaya y varios hombres del clan han llegado corriendo al lugar, muy asustados por ellos: "¡Alya, ¿estás bien?! ¡Alya, ¿y mi príncipe? ¿Estás bien? ¿Te duele algo!".

La doctora no ha parado de llorar mientras pedía perdón de forma compulsiva por la imprudencia que acababa de cometer. Cihan ha intentado tranquilizarla a la vez que Kaya se llevaba al niño para ver que no tenía ni un solo rasguño.

Cihan se ha quedado a solas con su mujer para intentar calmar su ataque de ansiedad, asegurándole que por suerte todo se ha quedado en un tremendo susto. Sin embargo, ella, temblando por haber puesto en riesgo la vida de su hijo, no ha parado de abrazarlo mientras se culpaba de lo ocurrido.

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