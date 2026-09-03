Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡La extrañaremos!

Mine Kilıc dice adiós a su personaje en En tierra lejana: “Ha sido un papel difícil”

La actriz ha puesto punto final a su etapa en En tierra lejana después de la muerte de Mine a manos de Sadakat. ¡La echaremos mucho de menos!

Mine Kilıc dice adiós a su personaje en En tierra lejana: “Ha sido un papel difícil”

Sadakat silencia a Mine para siempre: la mata antes de que cuente toda la verdad

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

La actriz ha compartido varias fotografías del rodaje y ha escrito un emotivo mensaje para despedirse de una historia que le ha permitido vivir todo tipo de emociones.

La primera imagen que ha elegido es al lado de Alya, con quien ha compartido buena parte de su historia en la ficción. Eso sí, muy lejos de la tensión que han vivido sus personajes en la serie, son grandes amigas fuera de la serie. “Ha sido una temporada en la que he aprendido mucho, he reído, he llorado... y, sobre todo, he guardado silencio”, ha escrito.

La actriz también ha reconocido que interpretar a Mine no ha sido sencillo. “En este sentido, Mine ha sido un trabajo difícil... un papel difícil. Pero me alegro de que lo haya sido”, ha asegurado en su despedida.

En la serie, su personaje ha terminado de la peor manera: Sadakat le ha disparado para impedir que contara toda la verdad. Pero nada de eso queda fuera de las cámaras. La actriz ha compartido también fotografías con otros compañeros del rodaje y ha tenido palabras de agradecimiento para todo el equipo. “No podría haber sido con otro equipo”, ha escrito, antes de dar las gracias a todas las personas que han formado parte de este camino.

Aunque Mine no ha conseguido conquistar el corazón de Cihan, su historia ha dejado huella. Su personaje se marcha de la serie, pero siempre tendrá un lugar en el corazón de quienes han compartido esta aventura con ella.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Mine Kilıc dice adiós a su personaje en En tierra lejana: “Ha sido un papel difícil”

Mine Kilıc dice adiós a su personaje en En tierra lejana: “Ha sido un papel difícil”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca mueve ficha para volver a acercarse a Fina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca mueve ficha para volver a acercarse a Fina

Capítulo 640 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: La operación de Pablo es un éxito, ¿cuáles serán los resultados?

Capítulo 640 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: La operación de Pablo es un éxito, ¿cuáles serán los resultados?

Gabriel, sin palabras ante la propuesta de Beatriz para deshacerse de Begoña: “Podrías pedir la nulidad matrimonial”
Capítulo 640

Gabriel, sin palabras ante la propuesta de Beatriz para deshacerse de Begoña: “Podrías pedir la nulidad matrimonial”

Bianca, furiosa por la reconciliación entre Marta y Fina, pone en marcha un nuevo plan: ¿de qué será capaz?
Capítulo 640

Bianca, furiosa por la reconciliación entre Marta y Fina, pone en marcha un nuevo plan: ¿de qué será capaz?

Gabriel, fuera de sí tras la confesión de Begoña: "Estoy enamorada de Andrés"
Capítulo 640

Gabriel, fuera de sí ante la confesión de Begoña: “Estoy enamorada de Andrés"

El director de la fábrica y la enfermera han protagonizado una fuerte discusión que Julia ha interrumpido.

Tasio rompe las ilusiones de Paula al anunciar que regresa a la casa De la Reina: “No puedo cambiar mi vida”
Capítulo 640

Tasio rompe las ilusiones de Paula al anunciar que regresa a la casa De la Reina: “No puedo cambiar mi vida”

Después de proponer a la dependienta mudarse juntos a un piso en alquiler, el hijo de Damián se ha visto obligado a volver a la casa grande.

Ferit en Una nueva vida

Así ha cambiado Mert Ramazan Demir desde que se convirtió en Ferit: del comienzo de Una nueva vida a su gran final

Feride de Pecado Original regresa a Antena 3 como Sevim Tecer en El Secreto

Feride de Pecado Original regresa a Antena 3 como Sevim Tecer en El Secreto

Michel Noher

Michel Noher presenta a Tristán en A la deriva: “Tiene un sentido de la fidelidad y de la justicia muy especial”

Publicidad