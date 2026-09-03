Mine Kilıc dice adiós a su personaje en En tierra lejana: “Ha sido un papel difícil”

La actriz ha compartido varias fotografías del rodaje y ha escrito un emotivo mensaje para despedirse de una historia que le ha permitido vivir todo tipo de emociones.

La primera imagen que ha elegido es al lado de Alya, con quien ha compartido buena parte de su historia en la ficción. Eso sí, muy lejos de la tensión que han vivido sus personajes en la serie, son grandes amigas fuera de la serie. “Ha sido una temporada en la que he aprendido mucho, he reído, he llorado... y, sobre todo, he guardado silencio”, ha escrito.

La actriz también ha reconocido que interpretar a Mine no ha sido sencillo. “En este sentido, Mine ha sido un trabajo difícil... un papel difícil. Pero me alegro de que lo haya sido”, ha asegurado en su despedida.

En la serie, su personaje ha terminado de la peor manera: Sadakat le ha disparado para impedir que contara toda la verdad. Pero nada de eso queda fuera de las cámaras. La actriz ha compartido también fotografías con otros compañeros del rodaje y ha tenido palabras de agradecimiento para todo el equipo. “No podría haber sido con otro equipo”, ha escrito, antes de dar las gracias a todas las personas que han formado parte de este camino.

Aunque Mine no ha conseguido conquistar el corazón de Cihan, su historia ha dejado huella. Su personaje se marcha de la serie, pero siempre tendrá un lugar en el corazón de quienes han compartido esta aventura con ella.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas