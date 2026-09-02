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EN TIERRA LEJANA
Cihan se derrumba por la muerte del bebé de Mine y carga con una culpa que le perseguirá para siempre
La pérdida del bebé deja a Cihan completamente destrozado y atrapado en los remordimientos, convencido de que sus propias decisiones desencadenaron la tragedia.
Cihan no consigue liberarse del sentimiento de culpa tras la muerte del bebé de Mine. Aunque Alya intenta aliviar su dolor, él se responsabiliza de lo sucedido y reconoce que el peso de la tragedia seguirá acompañándole.
Desde En tierra lejana, Cihan muestra su lado más vulnerable al enfrentarse a las consecuencias de lo ocurrido. “Cargaré con esto toda la vida”, confiesa, incapaz de perdonarse y profundamente marcado por una pérdida que amenaza con convertirse en uno de sus mayores fantasmas.
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