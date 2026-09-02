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Cihan asume toda la culpa por la muerte del bebé de Mine: “Cargaré con esto toda mi vida”

Cihan asume toda la culpa por la muerte del bebé de Mine: “Cargaré con esto toda mi vida”

EN TIERRA LEJANA

Cihan se derrumba por la muerte del bebé de Mine y carga con una culpa que le perseguirá para siempre

La pérdida del bebé deja a Cihan completamente destrozado y atrapado en los remordimientos, convencido de que sus propias decisiones desencadenaron la tragedia.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Cihan no consigue liberarse del sentimiento de culpa tras la muerte del bebé de Mine. Aunque Alya intenta aliviar su dolor, él se responsabiliza de lo sucedido y reconoce que el peso de la tragedia seguirá acompañándole.

Desde En tierra lejana, Cihan muestra su lado más vulnerable al enfrentarse a las consecuencias de lo ocurrido. “Cargaré con esto toda la vida”, confiesa, incapaz de perdonarse y profundamente marcado por una pérdida que amenaza con convertirse en uno de sus mayores fantasmas.

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