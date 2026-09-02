Cihan descubre que Boran está vivo y su amor por Alya podría tener los días contados

Cihan y sus hombres han seguido los pasos de Vurgun hasta su casa con la corazonada de que escondía algo gordo. Al cruzar la puerta, se han topado de frente con la verdad: Boran no murió.

El empresario ha entrado al cuarto y se ha quedado petrificado al ver a su hermano tumbado en la cama, inconsciente y en coma. Volver a tenerlo delante después de todo el luto ha sido un varapalo tremendo que lo ha dejado descolocado.

Allí han descubierto que Vurgun se ha encargado de cuidarlo en secreto durante todo este tiempo. El hombre se prometió no abandonarlo a su suerte y lo ha mantenido respirando en la sombra, oculto del mundo entero.

Para Cihan, la noticia cae como un jarro de agua fría y en la peor fecha posible, a punto de cumplirse el aniversario de su supuesta muerte. Y lo que es peor: justo cuando empezaba a rehacer su vida con Alya, sin saber que la mujer de la que se ha enamorado hasta las trancas sigue siendo, en realidad, la esposa de su hermano.

Con Boran agarrándose a la vida, el futuro de Cihan junto a Alya salta por los aires. ¿Qué pasará ahora?

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