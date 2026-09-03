Bianca, furiosa por la reconciliación entre Marta y Fina, pone en marcha un nuevo plan: ¿de qué será capaz?

Después de reconciliarse con Marta a raíz de una idea de campaña publicitaria para los perfumes De la Reina, parece que Fina se ha ido de la lengua.

La fotógrafa le ha contado a Bianca los detalles de este secreto que tenía con Marta y la argentina, derrotada al ver que la pareja vuelve a estar unida, ha tratado de tirar por borda esta idea publicitaria.

La pintora no ha podido disimular su rabia ante la reconciliación #Mafin y ha comenzado a tramar un plan para separarlas.

Después de recordarle a Fina que el marchante quiere ver las fotos que está tomando de su trabajo, Bianca ha llamado a este misterioso hombre para pedirle un favor relacionado con la fotógrafa. ¿De qué será capaz esta vez?

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