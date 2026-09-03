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UNA NUEVA VIDA

Así ha cambiado Mert Ramazan Demir desde que se convirtió en Ferit: del comienzo de Una nueva vida a su gran final

Ahora que la ficción de Antena 3 llega a su gran final, es momento de mirar atrás y recordar cómo era el actor cuando comenzó esta historia y cómo ha cambiado desde entonces.

Ferit en Una nueva vida

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Era 15 de septiembre de 2024 cuando se estrenó Una nueva vida en Antena 3. Mert Ramazan Demir ya contaba con experiencia en televisión, pero su papel como Ferit supuso un antes y un después en su trayectoria. El joven actor consiguió hacerse conocido internacionalmente gracias a la ficción y convirtió a Ferit en uno de sus personajes más reconocibles.

Ferit y Seyran

También ha cambiado su imagen. En las primeras temporadas veíamos a un Mert más joven, con el aspecto que terminó asociándose al Ferit de los primeros capítulos. Con los años, el actor ha ido dejando atrás aquella imagen mientras su personaje atravesaba todo tipo de situaciones.

De los primeros capítulos a la despedida

Ferit tampoco ha sido el mismo durante toda la serie. Al principio era caprichoso, impulsivo y estaba acostumbrado a salirse con la suya. Su relación con Seyran hizo que poco a poco aparecieran otras facetas del personaje y permitió a Mert Ramazan Demir enfrentarse a situaciones muy diferentes durante la ficción.

Con el paso de los capítulos, su imagen también se ha transformado. El actor ha ido madurando mientras Una nueva vida se convertía en un fenómeno para los espectadores de numerosos países.

Una nueva vida

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La relación entre Ferit y Seyran, interpretada por Afra Saraçoğlu, ha sido una de las grandes razones del éxito de la serie. Sus continuos enfrentamientos, reconciliaciones y cambios han mantenido a los espectadores pendientes de su historia hasta los últimos capítulos.

Ahora llega el momento de despedirse de Ferit. Después de tantos capítulos, Mert Ramazan Demir dejará atrás al personaje que ha marcado una parte importante de su carrera y que le ha dado a conocer ante millones de espectadores.

Cuatro años después, Seyran y Ferit disfrutan de su nueva vida sin imaginar lo que está a punto de ocurrir

Cuatro años después, Seyran y Ferit disfrutan de su nueva vida sin imaginar lo que está a punto de ocurrir

Después de tantos capítulos, Mert Ramazan Demir dejará atrás al personaje que ha marcado un antes y un después en su carrera. Para los espectadores de Antena 3, será también el momento de decir adiós al Ferit al que han acompañado durante toda la serie.

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Antena 3 » Series » Una nueva vida

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