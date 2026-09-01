Cihan y Alya se quedan solos en un hotel y la noche termina de la forma más romántica

Alya necesitaba salir de la mansión, respirar hondo y tomar aire lejos de tanta tensión. Cihan, complaciendo a su esposa, la ha llevado a un hotel para que pudiera desconectar y pasar unas horas tranquila.

La sorpresa ha llegado al abrir la puerta del cuarto: solo había una cama. Entre risas, han bromeado con el apuro y se han acordado del pequeño, imaginando lo a gusto que estaría acurrucado en medio de los dos. Pero como ya era tardísimo, han dado por hecho que estaría dormido en casa.

Sin más vueltas que darle, se han metido juntos en la cama. Alya le ha reconocido lo mucho que le cuesta apagar la cabeza y dejar de darle vueltas a todo después de la muerte de Mine, pero Cihan la ha tranquilizado acercándose a ella. Al final, han terminado durmiendo abrazados toda la noche.

En medio de ese silencio, él le ha abierto su corazón: “Este sentimiento es más real y más verdadero que cualquiera que haya sentido. Siento que ya he encontrado lo que estaba buscando”, le ha dicho.

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