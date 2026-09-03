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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca mueve ficha para volver a acercarse a Fina

La argentina está dispuesta a todo con tal de impedir que Fina se involucre en la campaña publicitaria de Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Bianca mueve ficha para volver a acercarse a Fina

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Begoña y Gabriel volverán a protagonizar un fuerte enfrentamiento que llevará a Julia a estallar contra sus padres. Parece que la situación entre el matrimonio no mejorará. ¿Habrá tregua? ¿Entregará Gabriel las fotos a Valentina?

Además, Gabriel comunicará a Beatriz una decisión sobre su propuesta de pedir la nulidad matrimonial, ¡y no le gustará nada a la niñera!

Mientras tanto, Pablo, que continuará recuperándose, recibirá la llamada de su hermana Soroya. Ante ello, Mabel planteará la posibilidad de que venga a Toledo. ¿Lo conseguirá?

En otro orden de cosas, el marchante de Bianca llegará a Toledo descontento con el trabajo de Fina: ¡y le ordenará rehacerlo!

Esto obligará a la fotógrafa a pasar más tiempo con su expareja. ¿Será todo una estrategia de la argentina para volver a separarla de Marta?

Finalmente, mientras que los De la Reina volverán a estar felices por el regreso de Tasio a casa, Paula seguirá desilusionada ante la imposibilidad de mudarse con su pareja. ¿Podrá cumplir su deseo algún día?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y descubre todas las respuestas!

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