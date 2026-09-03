Capítulo 640
Tasio rompe las ilusiones de Paula al anunciar que regresa a la casa De la Reina: “No puedo cambiar mi vida”
Después de proponer a la dependienta mudarse juntos a un piso en alquiler, el hijo de Damián se ha visto obligado a volver a la casa grande.
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Parecía que la relación clandestina de Paula y Tasio iba en viento en popa; tanto que el hijo de Damián le propuso mudarse juntos a un piso de alquiler.
La joven se mostró eufórica ante esta propuesta, pero sus ilusiones se han hecho añicos cuando el hijo de Damián le ha confesado que debe volver a la casa De la Reina.
“No puedo cambiar mi vida”, ha tratado de justificarse el empresario, pero Paula ha hecho oídos sordos y le ha echado en cara su cobardía antes de marcharse cabreada. ¿Podrán reconciliarse?
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