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Capítulo 640

Gabriel, sin palabras ante la propuesta de Beatriz para deshacerse de Begoña: “Podrías pedir la nulidad matrimonial”

La niñera no cesas sus intentos de separar al matrimonio para forma una familia con el director de la fábrica.

Gabriel, sin palabras ante la propuesta de Beatriz para deshacerse de Begoña: “Podrías pedir la nulidad matrimonial”

Gabriel, sin palabras ante la propuesta de Beatriz para deshacerse de Begoña: “Podrías pedir la nulidad matrimonial”

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Después de consolar falsamente a Begoña, Beatriz se ha presentado en el despacho del director de la fábrica para seguir metiendo el dedo en la llaga.

Gabriel no ha podido evitar sentir rabioso al descubrir que su mujer sigue enamorada del hijo de Damián y se ha desahogado con la niñera, que le ha sorprendido con una inesperada propuesta que podría cambiarlo todo: “Podrías pedir la nulidad matrimonial y deshacerte de Begoña”.

El director se ha quedado atónito ante estas palabras, pero Beatriz ha continuado fantaseando sobre la posibilidad de formar una familia junto a Juanito: “Ese niño merece crecer en una familia llena de amor”.

Finalmente, la niñera no ha dejado a Gabriel pronunciar palabra, porque se ha lanzado a besarle pasionalmente. ¿Hará caso a la propuesta de Beatriz?

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