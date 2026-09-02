Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 31 de agosto

Demir destapa ante İpek el secreto de Kaya y Zerrin: “Están enamorados”

Kaya e İpek estaban comprando en un puesto cuando un desconocido ha comenzado molestar a Zerrin. Kaya ha salido en defensa de su prima y la tensión entre ambos ha vuelto a quedar al descubierto.

Demir destapa ante İpek el secreto de Kaya y Zerrin: “Están enamorados”

Demir destapa ante İpek el secreto de Kaya y Zerrin: “Están enamorados”

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Kaya e İpek han ido a comer a un puesto cuando se han cruzado con Zerrin. Todo parecía tranquilo hasta que un desconocido se ha acercado a molestarla. Kaya lo ha visto al vuelo y no lo ha pensado dos veces: se ha encarado con él para proteger a su prima.

El tipo ha seguido provocando y a Kaya se le ha acabado la paciencia: “Sigue y te rompo el brazo. Largo de aquí”, le ha gritado antes de apartarlo de un empujón.

Al acercarse a Zerrin para comprobar que está bien, entre los dos ha vuelto a saltar esa química que no pasa desapercibida. Justo en ese instante, ha llegado Demir. Muy enfadado, ha aprovechado el momento para abrirle los ojos a la prometida de Kaya y contarle toda la verdad: “Están enamorados”. İpek se ha quedado de piedra al descubrir que Kaya y Zerrin han estado enamorados.

Demir ha insistido en que no sea ingenua y que abra los ojos antes de que sea demasiado tarde. Dolida y llena de dudas, İpek les ha pedido explicaciones. Kaya y Zerrin han intentado salir del paso admitiendo que estuvieron enamorados en el pasado, pero asegurando que esa historia ya está acabada.

Sin embargo, ahora que conoce el secreto, las dudas sobre su prometido empiezan a poner en peligro su compromiso.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Demir destapa ante İpek el secreto de Kaya y Zerrin: “Están enamorados”

Demir destapa ante İpek el secreto de Kaya y Zerrin: “Están enamorados”

Cihan descubre que Boran está vivo y su amor por Alya podría tener los días contados

Cihan descubre que Boran está vivo y su amor por Alya podría tener los días contados

Cihan y Alya se quedan solos en un hotel y la noche termina de la forma más romántica

Cihan y Alya se quedan solos en un hotel y la noche termina de la forma más romántica

Sadakat se defiende ante Alya tras matar a Mine: “No había otra salida”
En tierra lejana | 1 de septiembre

“No había otra salida”: Sadakat se defiende ante Alya tras matar a Mine

Sadakat silencia a Mine para siempre: la mata antes de que cuente toda la verdad
En tierra lejana | 1 de septiembre

Sadakat silencia a Mine para siempre: la mata antes de que cuente toda la verdad

Seyran y Ferit están a punto de despedirse: así ha cambiado su vida antes del final
#Seyfer

Seyran y Ferit están a punto de despedirse: así ha cambiado su vida antes del final

El próximo 13 de septiembre nos despediremos de Seyran y Ferit, pero antes repasamos el increíble camino que han recorrido juntos y todo lo que ha cambiado en su vida.

Si eres fan de Una nueva vida, hay tres razones por las que El secreto te puede enganchar
Nueva serie turca

Si eres fan de Una nueva vida, hay tres razones por las que El secreto te puede enganchar

¿No sabes qué ver cuando termine Una nueva vida? Antena 3 estrena este domingo El secreto y hay tres razones por las que su nueva serie turca puede convertirse en tu próxima ficción favorita.

La familia Tecer al completo: quién es quién en El secreto

La familia Tecer al completo: quién es quién en El secreto

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz enseña a Gabriel las fotos que podrían acabar con su matrimonio

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Beatriz enseña a Gabriel las fotos que podrían acabar con su matrimonio

Capítulo 638 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Pablo se rodea de su familia antes de su complicada operación

Capítulo 638 de Sueños de libertad; 1 de septiembre: Pablo se rodea de su familia antes de su complicada operación

Publicidad