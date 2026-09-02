En tierra lejana | 31 de agosto
Demir destapa ante İpek el secreto de Kaya y Zerrin: “Están enamorados”
Kaya e İpek estaban comprando en un puesto cuando un desconocido ha comenzado molestar a Zerrin. Kaya ha salido en defensa de su prima y la tensión entre ambos ha vuelto a quedar al descubierto.
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Kaya e İpek han ido a comer a un puesto cuando se han cruzado con Zerrin. Todo parecía tranquilo hasta que un desconocido se ha acercado a molestarla. Kaya lo ha visto al vuelo y no lo ha pensado dos veces: se ha encarado con él para proteger a su prima.
El tipo ha seguido provocando y a Kaya se le ha acabado la paciencia: “Sigue y te rompo el brazo. Largo de aquí”, le ha gritado antes de apartarlo de un empujón.
Al acercarse a Zerrin para comprobar que está bien, entre los dos ha vuelto a saltar esa química que no pasa desapercibida. Justo en ese instante, ha llegado Demir. Muy enfadado, ha aprovechado el momento para abrirle los ojos a la prometida de Kaya y contarle toda la verdad: “Están enamorados”. İpek se ha quedado de piedra al descubrir que Kaya y Zerrin han estado enamorados.
Demir ha insistido en que no sea ingenua y que abra los ojos antes de que sea demasiado tarde. Dolida y llena de dudas, İpek les ha pedido explicaciones. Kaya y Zerrin han intentado salir del paso admitiendo que estuvieron enamorados en el pasado, pero asegurando que esa historia ya está acabada.
Sin embargo, ahora que conoce el secreto, las dudas sobre su prometido empiezan a poner en peligro su compromiso.
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