Feride de Pecado Original regresa a Antena 3 como Sevim Tecer en El Secreto

El Secreto llegará este domingo a las 22:00 horas a Antena 3 y promete enganchar a los espectadores desde el primer capítulo. Una historia llena de mentiras, venganza, secretos y amor que no dejará indiferente a nadie protagonizada por los actores turcos Murat Yildirim y Cemre Baysel.

En esta serie descubriremos a actores de lujo y también volveremos a ver a otros que ya han formado parte de otras ficciones que han triunfado en la cadena, como Gülenay Kalkan, que interpretó a Feride, la madre de Çagatay en Pecado Original. ¡Cuántos momentos de tensión nos regaló con Yildiz!

En esta nueva serie, El Secreto, la actriz dará vida a Sevim Tecer, la matriarca de los Tecer y quien vela por el honor de la familia.

¿Cómo era Feride en Pecado Original?

En Pecado Original, conocimos a Feride después de que Yildiz enviudase de Halit y tuviese al pequeño Halit Can. La joven empezó a salir con Cagatay, el hijo de Feride, algo que a ella no le hizo ninguna gracia y por lo que protagonizó numerosas discusiones con ambos.

Feride no pasó desapercibido en la serie y se peleó con todo el que pudo: Asuman, Sahika, Hasan Ali... Por suerte, el pequeño Halit Can logró ablandar su corazón y nos regaló más de una escena tierna. ¿Cómo será su personaje en El Secreto? ¡Descúbrelo el domingo a partir de las 22:00 horas en Antena 3!

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