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En tierra lejana | 1 de septiembre

Cihan se despide de Mine con una dolorosa confesión: “Nunca pude corresponderle”

Sin poder quitarse de la cabeza la muerte de Mine, Cihan ha abierto su corazón a Alya. Destrozado por culpa de su madre, le ha prometido a la doctora que respetará cualquier paso que dé contra la matriarca para que pague por lo que ha hecho.

Cihan se despide de Mine con una dolorosa confesión: “Nunca pude corresponderle”

Cihan se despide de Mine con una dolorosa confesión: “Nunca pude corresponderle”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Un día después del crimen, Cihan ha intentado asimilar lo ocurrido y no ha podido evitar echar la vista atrás. El empresario ha reconocido el dolor que le produce recordar su historia con Mine, sabiendo que ella estuvo enamorada de él hasta el final sin que él pudiera corresponderla.

“Mine nunca dejó de quererme, pero yo nunca pude corresponderle. Trabajé en ello, me esforcé y pensaba que quizá funcionaría, pero me equivocaba”, ha confesado superado por la situación. Para él, lo peor de esta pesadilla es el final tan sangriento que ha tenido todo: “Es muy duro que algo que empezó de la forma más inocente acabe de la manera más fatídica. Ojalá descanse en paz allá donde esté”.

Con la cabeza dada la vuelta, Cihan sabe de sobra el trago por el que está pasando Alya tras presenciar cómo Sadakat apretaba el gatillo, y ha querido liberarla de cualquier presión a la hora de actuar contra su madre.

“Alya, decidas lo que decidas hacer con mi madre, me mantendré al margen. Me da igual lo que sea, no pienso interferir ni intentaré influenciarte”, le ha asegurado. Eso sí, le ha prometido que no la va a dejar sola frente al peligro: “Tampoco quiero que lleves una carga tan pesada tú sola, la compartiré contigo”.

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