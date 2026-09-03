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Capítulo 640 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: La operación de Pablo es un éxito, ¿cuáles serán los resultados?

El asesor financiero se reencuentra con su familia después de realizarse la biopsia que determina si el tumor es maligno o no.

Capítulo 640 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: La operación de Pablo es un éxito, ¿cuáles serán los resultados?

Capítulo 640 de Sueños de libertad; 3 de septiembre: La operación de Pablo es un éxito, ¿cuáles serán los resultados?

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Paula ha visto hecho añicos sus ilusiones con mudarse a un piso con Tasio cuando el hijo de Damián le ha confesado que debe regresar a la casa De la Reina para mantener las formas. ¡A la joven no le ha sentado nada bien!

Además, Roque se ha reunido con Eduardo para confesarle su deseo de vivir más libre y elegir su propio destino. ¿Seguirá los pasos del chófer y decidirá recorrer el mundo?

En otro orden de cosas, Bianca ha descubierto que Marta y Fina han recuperado la complicidad, ¡y no le ha sentado nada bien!

Todo ha cambiado cuando la fotógrafa le ha contado todo sobre su idea publicitaria para los perfumes De la Reina. Al escuchar estas palabras, la argentina ha comenzado a tramar un plan que puede volver a separar a #Mafin. ¿De qué será capaz esta vez?

Además, Begoña y Gabriel han protagonizado un duro enfrentamiento marcado por los reproches ante las fotos de la enfermera y Andrés. La discusión ha ido escalando, ¡y Julia ha tenido que intervenir!

Finalmente, ¡la operación de Pablo ha sido todo un éxito! El asesor financiero ha regresado a su habitación del hospital para reencontrarse con su familia, a la espera de conocer los resultados. ¿Serán buenos o recibirán malas noticias?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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