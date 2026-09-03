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Michel Noher presenta a Tristán en A la deriva: “Tiene un sentido de la fidelidad y de la justicia muy especial”

El actor interpreta a un hombre leal, tierno y con una visión muy firme de la vida en la nueva serie, que se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

Michel Noher

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Celia Gil | Ximena Rodero
Publicado:

Michel Noher se mete en la piel de Tristán en A la deriva, un hombre huérfano que creció junto a Héctor y al que considera como un hermano: “Durante un tiempo se fue a Argentina a buscar a la familia de su madre y regresa después de 20 años cuando se entera de lo que ha pasado con Héctor”, explica el actor.

Su vuelta a Bastuel lo acerca a Lucía, la mujer de Héctor, pero el inesperado regreso del náufrago amenaza con cambiarlo todo. “La historia comienza cuando Héctor regresa”, adelanta Noher sobre el momento que pondrá a prueba las relaciones y las lealtades de los protagonistas.

A la deriva

Tristán es un hombre fiel a sus principios y con una forma muy clara de distinguir entre el bien y el mal: “Para él, las cosas son blancas o negras. Tiene un sentido de la fidelidad y de la justicia muy especial que me gusta”, destaca el intérprete.

Aunque también reconoce que “le vendría bien madurar un poquito y meter una escala de grises”, lo define como alguien lleno de “ternura y alegría” con quien “es fácil compartir”. A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.

Antena 3 » Series » A la deriva

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