Gran estreno
Michel Noher presenta a Tristán en A la deriva: “Tiene un sentido de la fidelidad y de la justicia muy especial”
El actor interpreta a un hombre leal, tierno y con una visión muy firme de la vida en la nueva serie, que se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.
Publicidad
Michel Noher se mete en la piel de Tristán en A la deriva, un hombre huérfano que creció junto a Héctor y al que considera como un hermano: “Durante un tiempo se fue a Argentina a buscar a la familia de su madre y regresa después de 20 años cuando se entera de lo que ha pasado con Héctor”, explica el actor.
Su vuelta a Bastuel lo acerca a Lucía, la mujer de Héctor, pero el inesperado regreso del náufrago amenaza con cambiarlo todo. “La historia comienza cuando Héctor regresa”, adelanta Noher sobre el momento que pondrá a prueba las relaciones y las lealtades de los protagonistas.
Tristán es un hombre fiel a sus principios y con una forma muy clara de distinguir entre el bien y el mal: “Para él, las cosas son blancas o negras. Tiene un sentido de la fidelidad y de la justicia muy especial que me gusta”, destaca el intérprete.
Aunque también reconoce que “le vendría bien madurar un poquito y meter una escala de grises”, lo define como alguien lleno de “ternura y alegría” con quien “es fácil compartir”. A la deriva se estrena el 20 de septiembre en atresplayer.
Publicidad