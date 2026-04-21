Mine destapa lo que Cihan no quiere confesar: “Empiezas a sentir algo por Alya”

La máscara de Cihan ha empezado a agrietarse. Tras el escándalo del vídeo de Boran, el líder del clan ha ido a ver a Mine, sabiendo que ella fue quien escondió el USB en el bolso deAlya. Pero lo que Cihan esperaba que fuera un interrogatorio, se ha convertido en una confesión cargada de celos.

“¿Por qué se lo diste?”, ha preguntado él. La respuesta de Mine ha sido demoledora: “Para que sepa la verdad... y para que deje de haber 'otras posibilidades' entre vosotros”.

Mine no es tonta y ha sido la primera en notar lo que Cihan intenta ocultar. “Cada día te acercas más a ella. Estás conmigo, pero tienes la cabeza en otro sitio”, le ha recriminado. Para ella, el hecho de que Cihanse casara por obligación conAlya era un alivio, pero ver cómo la protege y cómo la mira la está destrozando. “Aunque no quieras admitirlo, empiezas a sentir algo por Alya”, le ha soltado a la cara.

Cihan, molesto por la intromisión, le ha recordado que ese vídeo solo ha servido para hacer daño a una mujer inocente. Sin embargo, Mine ha sacado las uñas para defender su honor tras años de vivir en las sombras: “¿Acaso tuviste tú en cuenta mis sentimientos cuando me convertiste en una amante a la que había que esconder?”.

Con esta dura bofetada de realidad, Mine deja claro que no piensa quedarse de brazos cruzados mientras ve cómo su hombre se enamora de su cuñada.