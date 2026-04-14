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En tierra lejana | 13 de abril

Alya pone a Cihan contra las cuerdas tras pillarlo en una actitud sospechosa con Mine

La doctora ha pillado a su marido hablando a solas con Mine y ha estallado al creer que su compañera es en realidad una informante que le cuenta todos sus pasos.

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Alya pone a Cihan contra las cuerdas tras pillarlo en una actitud sospechosa con Mine

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La tensión entre el matrimonio Albora ha vuelto a estallar en los pasillos del hospital. Alya ha interrumpido una conversación entreCihan y Mine, y no ha tardado en pedir explicaciones con mucha ironía: "¿Qué tipo de relación tenéis vosotros dos?".

Sin sospechar que Minees en realidad la amante de su marido, Alya se ha convencido de que es la espía que le filtra a Cihan todo lo que ocurre. Él, contra las cuerdas, ha intentado disimular y ha seguido el juego cuando ella la ha acusado de trabajar para él. "Es Mine la que te cuenta todo lo que ve aquí de inmediato, ¿verdad?", le ha preguntado muy enfadada.

Lejos de confesar la verdad, Cihan ha preferido dejar que ella crea que Mine es solo una pieza más de su red de influencias en Mardin para evitar decepcionarla aún más. Sin embargo, Alya se ha mostrado muy quemada por la situación y le ha echado en cara que su control la está volviendo paranoica. "No puedo ni socializar ya, no puedo ni hacer amigos", le ha gritado.

Mientras tanto, Mine se ha quedado en silencio, ocultando que su vínculo con el líder de los Alboraes mucho más íntimo de lo que Alya imagina.

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Mine intenta esta noche que Alya descubra que es la amante de Cihan, ¿lo conseguirá?

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