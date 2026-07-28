"Los tres juntos": el dibujo de Cihan Deniz que emociona a su padre en prisión

Alya ha acudido a prisión para ver a Cihan después de todo lo ocurrido en la mansión Albora. Lejos de echarle la bronca por incendiar el portón, él ha intentado quitarle hierro al asunto con una broma.

"Pensaba que ibas a quemar la casa entera. Menos mal que fue solo la puerta", le ha dicho. Alya no se ha quedado atrás y le ha dejado claro que, si hubiera hecho falta, tampoco una puerta de hierro habría conseguido detenerla.

Entre bromas, Cihan le ha preguntado si pensaba convertirse en la nueva líder de los Albora. Ella le ha confesado que, mientras intenten separarla de su hijo, hará lo que sea necesario para impedirlo.

Luego, han hablado de Sadakat. Alya le ha reconocido que su suegra nunca terminará de aceptarla y que está convencida de que seguirá intentando apartarla de la familia. Sin embargo, Cihan le ha transmitido toda su confianza: él sí cree en ella y eso es lo único que le importa.

Su esposa no ha podido evitar preguntarle cómo está llevando su estancia en prisión y si había conseguido descubrir algo sobre la muerte de Boran. Cihan ha preferido ser prudente. Le ha asegurado que todavía no tiene respuestas, pero le ha prometido que no dejará de buscar la verdad.

Antes de despedirse, ella le ha dado el regalo más especial que podía recibir: un dibujo hecho por Cihan Deniz. En el papel aparecen los tres juntos, cogidos de la mano. Una imagen que ha conmovido a Cihan, que no ha podido apartar la mirada del dibujo. Sabiendo que lo esperan en casa, el jefe del clan tiene motivos de sobra para volver pronto.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas