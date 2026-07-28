"Ojalá hubiera sido tan valiente como tú": Valentina se reconcilia con su madre tras descubrir que su matrimonio fue un infierno

Aunque ya tendría que estar de regreso a su pueblo, la madre de Valentina se ha vuelto a presentar en la tienda para sincerarse con su hija y pedirle perdón por todo el daño que le ha hecho en el pasado: “Llevo engañándome durante años y jamás me lo voy a perdonar”.

Dorotea ha explicado a la joven los motivos por los que insistió en que se casara con Rodrigo, aun sabiendo que no era un mal hombre, y ha terminado confesándole su propia experiencia: “Irme a la cama con tu padre por las noches era el peor de los castigos”.

Valentina jamás se esperaba que su madre se comportó así porque a ella también le insistieron en que debía casarse y aguantar las faltas de respeto que sufría dentro del matrimonio: “Ojalá hubiera sido tan valiente como tú”.

Dorotea insistió a Valentina en que se casara con Rodrigo porque creía que todos los hombres eran igual, pero al conocer a Andrés ha entendido que no todos se comportan igual y que sí es posible tener un matrimonio con respeto y felicidad.

Las sinceras palabras de su madre han hecho que Valentina se emocione y termine perdonándola. “Te juro que ahora en adelante voy a estar ahí hasta el final de mis días”, le ha prometido Dorotea a su hija, fundiéndose en un bonito y esperado abrazo. ¡Qué momento más emotivo han vivido madre e hija!

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