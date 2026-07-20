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En tierra lejana | 20 de julio

Nare descubre lo que hizo Fidan cuando estaba entre la vida y la muerte

Sadakat no está dispuesta a dar una oportunidad a Şahin. Esta vez saca a relucir lo que hizo Fidan cuando su hija necesitaba urgentemente un donante para sobrevivir.

Nare descubre lo que hizo Fidan cuando estaba entre la vida y la muerte

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Nare no puede dejar de pensar en Oskan. Aunque su matrimonio lleva tiempo roto y su corazón es de Şahin, sabe que su marido acaba de salvarle la vida donándole un riñón y ahora es él quien se debate entre la vida y la muerte.

Muy afectado por todo lo ocurrido, Sahin le ha pedido perdón a su prima por haber perdido el control y le ha suplicado que nunca vuelva a poner su vida en peligro. "No podría vivir con ese peso", le ha confesado.

Pero la conversación apenas ha durado unos minutos. Sadakat ha aparecido y ha vuelto a cargar contra Şahin. La matriarca no piensa permitir que su hija siga acercándose a él y ha vuelto a responsabilizarlo de todo el sufrimiento que está viviendo la familia.

Sin embargo, lo peor ha llegado después. Sadakat le ha contado a Nare lo que ocurrió cuando estaba entre la vida y la muerte esperando un donante. Le ha dicho que fue personalmente a casa de Fidan para pedirle ayuda y que la madre de Şahin se negó.

"Fui a suplicarle que salvara a mi hija. ¿Y sabes lo que dijo? Que no movería ni un solo dedo por ti. Te dejó morir", le ha explicado delante de Şahin. Las palabras de Sadakat han dejado a Nare destrozada.

Justo cuando parecía que ambos podían acercar posturas, un nuevo golpe vuelve a levantar un muro entre ellos. Y mientras Oskan continúa luchando por sobrevivir en el hospital, el futuro de Nare y Şahin parece más imposible que nunca.

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