Carmen rompe las esperanzas de Tasio con una demoledora carta: "No volveré jamás a tu lado"

Tasio ha recibido una respuesta a la carta que envió a Carmen, explicándole su situación con Paula. Sin embargo, la respuesta de su mujer no es lo que el empresario esperaba.

La noticia sobre la contratación de Paula en la tienda no ha sido del agrado de la sevillana que, dolida, le ha reprochado a su marido que ese destino se lo han buscado ellos solos.

Y aunque Tasio haya jurado que sus intenciones de ayudar a Paula han sido totalmente desinteresadas, Carmen está convencida de que sigue enamorado de su examante:

Las esperanzas de poder reconciliarse con su mujer han desaparecido con las duras palabras de la carta: “No volveré jamás a tu lado”.

Carmen cree que Tasio realmente está enamorado de Paula y que la ayuda que le ha proporcionado guarda motivos más profundos: “Si estas enamorado de esa chica, siéntete libre, porque yo no volveré jamás”

La carta de Carmen ha hecho que Tasio se derrumbe. ¿Llevará razón Carmen y Tasio estará enamorado de Paula? ¿Renunciará Tasio a su mujer?

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