El embarazo de Mine desata el plan de Sadakat para apartar a Cihan de Alya

Sadakat descubre que Mine está embarazada de Cihan y comprende que ese bebé puede convertirse en la mejor baza para alejar a Alya de la vida de su hijo.

Mientras Mine ya había decidido utilizar su embarazo para intentar recuperar a Cihan, la revelación da un nuevo impulso a los planes de Sadakat para separar a la pareja.

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