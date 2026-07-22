Publicidad
EN TIERRA LEJANA
El embarazo de Mine desata el plan de Sadakat para apartar a Cihan de Alya
La matriarca descubre que Mine está esperando un hijo de Cihan y ve en esa noticia la ocasión perfecta para romper definitivamente la relación entre su hijo y Alya.
Sadakat descubre que Mine está embarazada de Cihan y comprende que ese bebé puede convertirse en la mejor baza para alejar a Alya de la vida de su hijo.
Mientras Mine ya había decidido utilizar su embarazo para intentar recuperar a Cihan, la revelación da un nuevo impulso a los planes de Sadakat para separar a la pareja.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas