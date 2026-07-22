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Sadakat descubre que Mine espera un bebé de Cihan y ve la oportunidad perfecta para separarlo de Alya

Sadakat descubre que Mine espera un bebé de Cihan y ve la oportunidad perfecta para separarlo de Alya

EN TIERRA LEJANA

El embarazo de Mine desata el plan de Sadakat para apartar a Cihan de Alya

La matriarca descubre que Mine está esperando un hijo de Cihan y ve en esa noticia la ocasión perfecta para romper definitivamente la relación entre su hijo y Alya.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat descubre que Mine está embarazada de Cihan y comprende que ese bebé puede convertirse en la mejor baza para alejar a Alya de la vida de su hijo.

Mientras Mine ya había decidido utilizar su embarazo para intentar recuperar a Cihan, la revelación da un nuevo impulso a los planes de Sadakat para separar a la pareja.

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