Cihan entra en prisión para descubrir la verdad sobre Boran: Alya se despide con el corazón roto

El plan de Cihan ya está en marcha. Después de provocar el incendio en los almacenes de Halis, ha conseguido justo lo que buscaba: acabar detenido para entrar en prisión y descubrir de una vez por todas si fue él quien ordenó matar a Boran.

Mientras la policía se lo llevaba, Sadakat ha llegado completamente desconcertada. La matriarca no entendía por qué su hijo había sido detenido ni qué estaba ocurriendo realmente.

Ha sido Kaya quien le ha explicado la verdad. Cihan sospecha desde hace tiempo que Halis sabía dónde estaba Boran en Canadá y cree que, compartiendo prisión con él, conseguirá que hable.

La noticia ha dejado a Sadakat completamente descolocada. No entendía por qué su hijo había tomado una decisión tan peligrosa sin contar con ella, pero Kaya le ha recordado que Cihan quería mantener el plan en secreto hasta el último momento.

Antes de marcharse, Cihan solo ha tenido tiempo de despedirse de los suyos. Alya ha intentado mantenerse fuerte, aunque no ha podido ocultar su preocupación. "Ten cuidado", le ha dicho.

Ahora comienza la parte más peligrosa del plan. Cihan ya está dentro de la cárcel y cada paso que dé lo acerca un poco más a la verdad.

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