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En tierra lejana | 14 de julio

Fikriye, al límite, suplica a Cihan que no se divorcie de Alya: “Tienes que prometérmelo”

La madre de Alya le ha pedido al líder de los Albora que nunca abandone a su hija.

Fikriye, al límite, suplica a Cihan que no se divorcie de Alya: “Tienes que prometérmelo”

Fikriye, al límite, suplica a Cihan que no se divorcie de Alya: “Tienes que prometérmelo”

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Ismael Jiménez
Publicado:

El poco tiempo de vida y el accidente que ha sufrido, ha causado en Fikriye un remordimiento de conciencia. La madre de Alya se ha sincerado con Cihan y le ha pedido que “por favor, no abandone a su hija”.

Cihan le ha asegurado que no se preocupe que no lo hará, pero Fikriye no se ha quedado muy confiada con la respuesta de Cihan. Para quedarse más tranquila le ha suplicado que se lo prometa.

Al salir de la habitación, Alya le ha pedido a Cihan que le diga qué le ha contado su madre.

Cihan finalmente ha admitido que le ha preguntado “hasta cuándo durará el matrimonio”. Alya cabizbaja y decepcionada, ha sentido alivio por saber de qué habían hablado, pero no le ha gustado recordar este tema.

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