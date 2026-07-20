En tierra lejana | 20 de julio
El abrazo más emotivo de Alya y Cihan: el miedo por perder a Cihan Deniz los une más que nunca
Los dos atraviesan uno de los momentos más duros de sus vidas y, cuando todo parece venirse abajo, encuentran consuelo el uno en el otro.
Publicidad
La conversación con Fikriye ha dejado a Alya completamente rota. Todo lo que acababa de descubrir ha hecho que vuelvan los peores miedos y se ha derrumbado delante de Cihan.
"¿Cómo protejo yo a mi hijo?", le ha preguntado llorando. Alya siente que cada día aparece un enemigo nuevo y que ya no sabe de quién tiene que esconder a Cihan Deniz. La muerte de Boran sigue muy presente y ahora las dudas no dejan de crecer.
Cihan, que tampoco atraviesa un buen momento, le ha asegurado que no piensa apartarse de su lado y que hará todo lo posible para proteger al pequeño. Pero Alya necesita respuestas. Quiere saber quién está detrás de todo y quién sigue queriendo hacer daño a su familia.
Llorando, Cihan le ha confesado que ya no puede más. Echa de menos a Boran y siente que todo se le escapa de las manos. Intentando ser fuerte, ha abierto su corazón como pocas veces. "No voy a protegerlo solo por una promesa o porque sea su tío. También porque él me considera su padre", le ha dicho.
Esas palabras han terminado de romper todas las defensas de Alya. Sin decir nada más, se ha acercado a Cihan y lo ha abrazado con fuerza mientras los dos rompían a llorar.
No necesitan hablar de amor. Ese abrazo dice mucho más que cualquier declaración y vuelve a demostrar que, aunque ninguno se atreva todavía a poner nombre a lo que siente, cada vez les resulta más imposible imaginar la vida separados.
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad