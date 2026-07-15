Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 14 de julio

Alya, en shock tras descubrir que Halis puede ser el asesino de Boran: “Me arruinaste la vida”

En medio de una discusión entre Halis y Fikriye, Alya ha descubierto quién podría ser asesino de su exmarido: Boran.

Alya, en shock tras descubrir que Halis es el verdadero asesino de Boran: “Me arruinaste la vida”

Alya, en shock tras descubrir que Halis es el verdadero asesino de Boran: “Me arruinaste la vida”

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

Fikriye se ha reunido con Halis y le ha acusado de haber causado el accidente con el coche para deshacerse de ella y que no dijera nada.

Halis no ha negado los hechos: “digamos que es verdad”. Además de admitir que había sido él quien pretendía acabar con su vida, se ha mostrado desafiante. “¿Qué piensas hacer? ¿Crees que a la próxima podrás burlar la muerte?”.

En medio de la discusión sobre quién de los dos es el verdadero asesino de Boran, Alya ha aparecido repentinamente y ha escuchado todo.

Muy furiosa y con rabia se ha dirigido hacia Halis: “¿Tú lo mataste?”. Alya le ha pedido explicaciones a su madre destrozada y ella ha negado estar implicada en el asesinato de Boran. Sin embargo, Halis le ha asegurado que “su madre fue su cómplice”.

Alya se ha quedado completamente destrozada tras conocer quién podría haber matado a su hermano: “¡Tú me has arruinado la vida! ¡Mataste a mi marido!”.

La escena no ha acabado ahí, porque ella no era la única que ha escuchado todo, Cihan también estaba ahí.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Alya y Sadakat, unidas por el miedo a perder a Cihan Deniz: ¿conseguirán salvarlo?

Alya y Sadakat, unidas por el miedo a perder a Cihan Deniz: ¿conseguirán salvarlo?

Antena 3 » Series » En tierra lejana » Mejores momentos

Publicidad

Series

“Prefiero morir”: Nare se queda de piedra al conocer quién ha sido su donante

“Prefiero morir”: Nare se queda de piedra al conocer quién ha sido su donante

Fikriye, al límite, suplica a Cihan que no se divorcie de Alya: “Tienes que prometérmelo”

Fikriye, al límite, suplica a Cihan que no se divorcie de Alya: “Tienes que prometérmelo”

Alya, en shock tras descubrir que Halis es el verdadero asesino de Boran: “Me arruinaste la vida”

Alya, en shock tras descubrir que Halis puede ser el asesino de Boran: “Me arruinaste la vida”

¿Accidente o emboscada? Fikriye, a punto de caer por un barranco tras ser embestida por un coche
En tierra lejana | 14 de julio

¿Accidente o emboscada? Fikriye, a punto de caer por un barranco tras ser embestida por un coche

“No pienso darle mi hígado a tu hija”: Fidan da la espalda a Sadakat en el momento más difícil de Nare
En tierra lejana | 14 de julio

“No pienso darle mi hígado a tu hija”: Fidan da la espalda a Sadakat en el momento más difícil de Nare

Gabriel acorrala a Tasio tras descubrir su aventura con Paula
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel acorrala a Tasio tras descubrir su aventura con Paula

El director necesita información con la que chantajear a Tasio para que cumpla con sus exigencias.

Capítulo 603 de Sueños de libertad; 14 de julio: Juanito comienza a rechazar el pecho a Begoña
Capítulo 603

Capítulo 603 de Sueños de libertad; 14 de julio: Juanito comienza a rechazar el pecho a Begoña

La enfermera ha acudido al dispensario con el bebé, que se encuentra perfectamente.

Gabriel cobra su favor a Tasio y exige reformular los perfumes clásicos como venganza contra Damián: “Quiero perfumes más baratos”

Gabriel se cobra su favor a Tasio como venganza contra Damián: “Quiero perfumes más baratos”

Marisol se presenta en casa de los Salazar con fuertes dolores en el vientre y Nieves no duda en ayudarla

Marisol se presenta en casa de los Salazar con fuertes dolores en el vientre y Nieves no duda en ayudarla

Cloe ofrece a Fina trabajar para Brossard con una condición: formar equipo junto a ella y Marta, ¿aceptará?

Cloe ofrece a Fina trabajar para Brossard con una condición: formar equipo junto a ella y Marta, ¿aceptará?

Publicidad