Alya, en shock tras descubrir que Halis puede ser el asesino de Boran: “Me arruinaste la vida”

Fikriye se ha reunido con Halis y le ha acusado de haber causado el accidente con el coche para deshacerse de ella y que no dijera nada.

Halis no ha negado los hechos: “digamos que es verdad”. Además de admitir que había sido él quien pretendía acabar con su vida, se ha mostrado desafiante. “¿Qué piensas hacer? ¿Crees que a la próxima podrás burlar la muerte?”.

En medio de la discusión sobre quién de los dos es el verdadero asesino de Boran, Alya ha aparecido repentinamente y ha escuchado todo.

Muy furiosa y con rabia se ha dirigido hacia Halis: “¿Tú lo mataste?”. Alya le ha pedido explicaciones a su madre destrozada y ella ha negado estar implicada en el asesinato de Boran. Sin embargo, Halis le ha asegurado que “su madre fue su cómplice”.

Alya se ha quedado completamente destrozada tras conocer quién podría haber matado a su hermano: “¡Tú me has arruinado la vida! ¡Mataste a mi marido!”.

La escena no ha acabado ahí, porque ella no era la única que ha escuchado todo, Cihan también estaba ahí.

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