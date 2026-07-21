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En tierra lejana | 20 de julio

Alya no soporta la idea de perder a Cihan: "No te lo perdonaré nunca"

Mientras buscan a Fikriye, Cihan le deja claro que piensa llegar hasta el final para descubrir quién mató a Boran. Pero Alya solo puede pensar en una cosa: que también podría perderlo a él.

Alya no soporta la idea de perder a Cihan: "No te lo perdonaré nunca"

Alya no soporta la idea de perder a Cihan: "No te lo perdonaré nunca"

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La desaparición de Fikriye ha dejado a Alya y Cihan en vilo. Mientras recorrían las calles buscándola, la conversación ha acabado girando hacia otro tema que preocupa a ambos: la investigación sobre la muerte de Boran.

Cihan le ha dejado claro que necesita descubrir toda la verdad cuanto antes. Sabe que, si los responsables siguen en libertad, Alya y Cihan Deniz nunca estarán a salvo. Sin embargo, Alya ha temido que esa búsqueda termine costándole la vida.

"¿Y si te pasa algo? ¿Y si aprovechan para matarte?", le ha preguntado muy preocupada. Cihan ha intentado quitar hierro al asunto con una broma, pero ha conseguido justo lo contrario. "Si me pasa algo, vienes al cementerio y me dices que no me perdonas", le ha respondido entre risas.

Alya no ha podido contenerse. "¿Cómo puedes decir algo así? Después de lo de Boran...", le ha reprochado muy afectada. Cihan se ha dado cuenta de que había ido demasiado lejos y ha intentado disculparse, explicándole que solo quería rebajar la tensión.

Pero la conversación no ha terminado ahí. Él le ha insistido en que tiene que seguir adelante con la investigación, mientras Alya le ha dejado claro que no está dispuesta a aceptarlo. Incluso le ha advertido de que se marchará con Cihan Deniz si sigue poniendo su vida en peligro.

Cihan ha intentado hacerle entender que huir no solucionará nada. Mientras no descubran quién está detrás de todo, el peligro seguirá persiguiéndolos. Una conversación llena de miedo y preocupación que ha vuelto a demostrar lo mucho que ambos significan ya el uno para el otro, aunque todavía ninguno sea capaz de reconocer lo que siente.

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