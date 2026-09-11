Kuzey Gezer cumple 7 años: la pequeña estrella de En tierra lejana celebra su cumpleaños con Sinem Ünsal

El más pequeño de En tierra lejana ha estado de celebración. Kuzey Gezer, la pequeña pero gran estrella que interpreta a Cihan Deniz en la ficción turca, ha cumplido 7 años el pasado 8 de septiembre.

El actor ha entrado en su camerino tras una dura jornada de trabajo y se ha encontrado una sorpresa que no esperaba: Sinem Ünsal, la actriz que interpreta a su madre Alya en En tierra lejana, le estaba esperando con ilusión, ¡y muchos regalos!

Su madre en la ficción le ha entregado un par de bolsas donde se escondían sus regalos que el pequeño ha abierto con muchas ganas. ¡Qué mayor se nos está haciendo!

Un niño que celebra sus cumpleaños dentro de la serie

Así como Kuzey Gezer celebra sus cumpleaños detrás de las cámaras, delante de ellas también ha tenido que soplar las velas. En uno de los primeros episodios de En tierra lejana, en sus primeros días en la mansión Albora, la familia se reunía en torno a Cihan Deniz para el quinto cumpleaños del pequeño.

Este momento fue muy emotivo para Cihan Deniz, pero aún más para Alya y Cihan, un primer paso para la historia que acabarían viviendo en Mardin con el paso del tiempo.

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