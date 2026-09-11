¿Cuántas veces han roto Seyran y Ferit? Todas las crisis de su historia de amor

La primera vez, Seyran y Ferit terminaron casándose sin haberse elegido libremente. Lo suyo fue un matrimonio impuesto acabó convirtiéndose en una historia de amor marcada por los celos, las mentiras, las familias y muchas dificultades. A lo largo de Una nueva vida, los dos han roto en varias ocasiones, aunque nunca han conseguido olvidarse. Repasamos todas las veces que su relación ha estado al borde del final.

La primera gran crisis: ¡la desconfianza!

Desde el principio, el matrimonio de Seyran y Ferit ha estado lleno de problemas. Él seguía teniendo una relación con Pelin y ella nunca llegó a confiar en su marido. Además, las diferencias entre ambos y las presiones de sus familias fueron desgastando poco a poco la relación.

Uno de los primeros grandes conflictos llegó cuando Yusuf aseguró que había tenido relaciones con Seyran. Ferit creyó la mentira y la confianza entre ellos quedó todavía más dañada.

Ferit intentó huir a Nueva York

Ferit decidió dejar Estambul y empezar una nueva vida en Nueva York después de sentirse agotado por todos los problemas familiares. Seyran intentó detenerlo en el aeropuerto y ambos protagonizaron un beso apasionado. Por suerte, ahí empezó su verdadera historia de amor.

Seyran pide el divorcio

Meses después llegó una de las crisis más importantes de su matrimonio. Seyran descubrió que Ferit seguía viendo a Pelin. Tras muchas discusiones entre ellos, Seyran se quitó el anillo y le pidió el divorcio a Ferit.

La ruptura llegó a los papeles. Halis puso el divorcio sobre la mesa y Seyran terminó firmando. Ferit no pudo contener las lágrimas al verla renunciar a su matrimonio y ambos tuvieron que enfrentarse a la realidad de que ya no eran marido y mujer.

Sin embargo, el divorcio no acabó con sus sentimientos. Poco después, Ferit seguía sin poder vivir sin ella y Seyran reconocía que tampoco había conseguido dejar de quererlo.

Ferit se venga y le pide matrimonio a Pelin

Tras una de sus discusiones más duras, Ferit quiso hacerle daño a Seyran y tomó la decisión de pedirle matrimonio a Pelin.

Seyran se enteró de que Ferit iba a casarse con ella y se derrumbó. Seguía enamorada de su exmarido, pero la relación parecía cada vez más difícil de recuperar.

Cuando Pelin apareció embarazada y aseguró que el bebé era de Ferit, todo volvió a saltar por los aires. Halis presionó a su nieto para que rompiera con Seyran y se casara con Pelin, aunque Ferit se negó.

Seyran, destrozada, abandonó la mansión y se marchó sola, sin dinero y sin saber dónde ir. Una vez más, los dos quedaron separados.

Seyran deja a Ferit una carta y se marcha a Antep

Cuando Ferit intentó escapar con Seyran para empezar una nueva vida juntos, ella volvió a tomar una decisión sorprendente. Le dejó una carta en el aeropuerto y se marchó a Antep con su tía.

En ella le dejó claro que seguía queriéndolo, pero que necesitaba alejarse para evitar que más personas sufrieran por su relación. Ferit se quedó solo en el aeropuerto, destrozado.

A pesar de todo, volvieron a encontrarse. Ferit viajó hasta Antep y ambos decidieron escapar juntos. Parecía que, por fin, iban a tener una oportunidad para empezar de cero.

Pero Tarik apareció armado y disparó a Ferit. El joven Korhan quedó al borde de la muerte y Seyran volvió a enfrentarse al miedo de perder al hombre que amaba.

Dos años separados: Seyran rehace su vida con Sinan

La separación más larga llegó después. Seyran se marchó y Ferit pasó dos años, un mes y once días contando el tiempo desde que ella se fue. Durante ese periodo, ambos intentaron continuar con sus vidas por separado.

Ferit conoció a Diyar y trató de construir una relación con ella. Seyran, por su parte, terminó casándose con Sinan. Pero el reencuentro entre Seyran y Ferit demostró que ninguno había conseguido olvidar al otro.

Diyar terminó rompiendo con él al darse cuenta de que nunca sería su prioridad. Ferit seguía pensando en Seyran y ella ya no estaba dispuesta a ocupar un segundo plano.

Después, cuando Sinan desapareció de sus vidas, Seyran y Ferit volvieron a estar juntos.

¿Y cuántas veces han vuelto?

La historia de Seyran y Ferit ha estado llena de despedidas, divorcios y nuevas oportunidades. Han llegado a separarse legalmente, han vivido durante años alejados, han intentado rehacer sus vidas con otras personas y han vuelto a encontrarse una y otra vez.

Porque, por muchas veces que hayan intentado poner punto final a su historia, Seyran y Ferit nunca han conseguido dejar de quererse.

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