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En tierra lejana

Los pequeños gestos que han convertido a Alya en parte de la familia Albora

Cuando Alya llegó a Mardin, convertirse en una más de los Albora parecía imposible. Su relación con la familia comenzó con enfrentamientos, desconfianza y muchas diferencias, pero con el tiempo las cosas han cambiado.

Alya Albora

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya ha ido encontrando su sitio casi sin darse cuenta. Su manera de cuidar a Cihan Deniz, de plantar cara cuando ha sido necesario y de estar al lado de Cihan en los momentos más complicados ha hecho que deje de ser una extraña para la familia.

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Desde que llegó a Mardin, Cihan Deniz ha sido lo primero para Alya. La protagonista no ha dudado en enfrentarse a quien fuera necesario para proteger a su hijo y defender lo que considera mejor para él.

Precisamente esa forma de actuar ha hecho que los Albora conozcan poco a poco a la verdadera Alya: una mujer que puede tener sus diferencias con ellos, pero que no permite que nadie ponga en peligro a su hijo. Tampoco se ha quedado al margen de los problemas de los Albora. Alya podría haberse mantenido al margen de los conflictos de la familia, pero no lo ha hecho.

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Ha terminado implicándose en situaciones que no tenían nada que ver con su vida anterior y ha dado la cara cuando ha considerado que alguien estaba siendo tratado injustamente. Incluso cuando hacerlo significaba enfrentarse a Sadakat o provocar nuevos problemas.

Cihan ha cambiado su forma de verla. Sin lugar a duda, la relación entre Alya y Cihan tampoco empezó precisamente bien. Los dos chocaron desde el principio y durante mucho tiempo parecía imposible que pudieran entenderse.

Pero todo cambió poco a poco. Cihan empezó a conocer otra cara de Alya y ella también descubrió al hombre que había detrás del carácter duro del Albora. Lo que comenzó con continuos enfrentamientos terminó convirtiéndose en una historia de amor. Y con ella llegó también un cambio importante para Alya: ya no estaba luchando contra los Albora, sino formando parte de su vida.

Alya ya tiene su lugar en la familia

Después de todo lo que ha vivido, cuesta imaginar a Alya fuera de Mardin. Es la madre de Cihan Deniz, la mujer de Cihan y una persona que ha acabado estando presente en muchos de los momentos importantes de los Albora.

Ha tenido enfrentamientos, ha cometido errores y también ha tenido que defender sus decisiones, pero nunca ha dejado de luchar por las personas que quiere. Por eso, aunque todavía haya quienes no terminen de aceptarla, Alya ya no es aquella mujer que llegó a la familia como una desconocida.

Y justo cuando parecía haber encontrado por fin su sitio junto a Cihan, la aparición de Boran vuelve a poner su vida patas arriba.

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